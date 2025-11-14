Професійні прибиральники назвали найбруднішу річ у квартирі – і це не унітаз

Більшість людей переконані, що найбрудніше місце у ванній кімнаті — це унітаз. Але саме ця думка робить його найбільш регулярно очищуваним об’єктом, каже професійна клінерка та експертка Angi Home Бейлі Карсон.

Карсон пояснила, що найзабрудненішим предметом у ванній є килимок для ванни. За її словами, після кожного душу ми наступаємо на килимок мокрими ногами, дозволяючи йому вбирати воду й залишки мила. З часом це створює сприятливе середовище для розвитку цвілі. Додатковий фактор — мікрокраплі бактерій, що розлітаються під час змивання унітаза, якщо кришка відкрита, пише Business Insider.

Експертка зазначає, що більшість людей перуть свої килимки раз чи двічі на рік — або взагалі ніколи. Насправді ж це потрібно робити щонайменше раз на кілька місяців, щоб запобігти накопиченню грибків та бактерій.

Як доглядати за килимом у ванній

Карсон розповіла, як правильно доглядати за килимком. Якщо він придатний до машинного прання, достатньо просто скласти його навпіл і випрати у режимі прання та сушіння. Якщо ж килимок пластиковий або з присосками, знадобляться перекис водню чи сильно розведений розчин відбілювача. Вона радить замочити килимок у ванні або великій раковині присосками догори, залишити на кілька годин, а потім добре потерти щіткою. Для важкодоступних місць можна використати зубну щітку. Після очищення килимок варто дати висохнути природним шляхом.

Відео дня

Окремо Карсон наголосила на важливій профілактичній звичці: завжди закривати кришку унітаза перед змиванням. Це допоможе уникнути поширення бактерій на підлогу, ручки та той самий нещасний килимок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британські клінери поділилися шістьма речами, які вони ніколи не використали б у власних оселях. За словами прибиральників, ці предмети не лише непрактичні, а й можуть створювати додаткові проблеми з гігієною та запахом.

Чоловік показав, навіщо кидає ковпачок від мийного засобу в пральну машину.

Крім того, ми писали про лайфхак, який допоможе зберегти будинок від цвілі.