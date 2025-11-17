На концерте известного певца произошла драка: вырывали волосы и выбили зуб (видео)
14 ноября в Борисполе во время концерта украинского певца Виталия Лобача произошел инцидент, который всколыхнул зрителей и омрачил атмосферу мероприятия. Две женщины в состоянии алкогольного опьянения начали драку прямо посреди зала.
По словам очевидцев, конфликт между посетительницами быстро перерос в физическое противостояние. Более того, одна из женщин вырывала волосы другой. А видео активно распространяется в сети.
На концерте Виталия Лобача произошла драка
Этот инцидент стал особенно болезненным для Виталия Лобача, ведь именно Борисполь стал городом его первого большого концерта. Организаторы извинились перед публикой и подчеркнули важность соблюдения правил поведения во время массовых собраний.
Также в сети пишут, что во время драки одна из женщин потеряла зуб. Кроме того, обе вырывали друг другу волосы. Виталий быстро отреагировал и обратился к команде.
"Я увидел движение в зале прямо во время исполнения песни. Сначала подумал, что кому-то стало плохо, а уже через мгновение понял, что это драка. На сцене все видно хорошо, и поверьте, это очень отвлекает. Я сразу попросил команду разобраться, потому что безопасность людей — номер один", — сказал артист.
Команда музыканта тем временем назвала ситуацию неприятной и противоречащей их ценностям — семейной и дружеской атмосфере.
"Я категорически против любой агрессии. Мне неприятно, что во время моего концерта, где были дети, люди позволили себе такое поведение. Концерт — это место радости и музыки, а не боев без правил. Ответственность должна быть", — подчеркнул Лобач.
Реакция людей
Тем временем в сети активно обсуждают инцидент:
- "Боже, люди, ведите себя друг к другу с уважением. Это ужас! На концерте надо веселиться, а не тянуть руки, чтобы дергать друг другу волосы. Люди приходят на концерт зарядиться положительными эмоциями".
- "Это взрослые люди. Чего же мы от молодежи тогда хотим?".
- "О, вот это уже на праздник похоже".
