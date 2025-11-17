На концерте известного певца произошла драка: вырывали волосы и выбили зуб (видео)

14 ноября в Борисполе во время концерта украинского певца Виталия Лобача произошел инцидент, который всколыхнул зрителей и омрачил атмосферу мероприятия. Две женщины в состоянии алкогольного опьянения начали драку прямо посреди зала.

По словам очевидцев, конфликт между посетительницами быстро перерос в физическое противостояние. Более того, одна из женщин вырывала волосы другой. А видео активно распространяется в сети.

На концерте Виталия Лобача произошла драка

Этот инцидент стал особенно болезненным для Виталия Лобача, ведь именно Борисполь стал городом его первого большого концерта. Организаторы извинились перед публикой и подчеркнули важность соблюдения правил поведения во время массовых собраний.

Также в сети пишут, что во время драки одна из женщин потеряла зуб. Кроме того, обе вырывали друг другу волосы. Виталий быстро отреагировал и обратился к команде.

"Я увидел движение в зале прямо во время исполнения песни. Сначала подумал, что кому-то стало плохо, а уже через мгновение понял, что это драка. На сцене все видно хорошо, и поверьте, это очень отвлекает. Я сразу попросил команду разобраться, потому что безопасность людей — номер один", — сказал артист.

Команда музыканта тем временем назвала ситуацию неприятной и противоречащей их ценностям — семейной и дружеской атмосфере.

"Я категорически против любой агрессии. Мне неприятно, что во время моего концерта, где были дети, люди позволили себе такое поведение. Концерт — это место радости и музыки, а не боев без правил. Ответственность должна быть", — подчеркнул Лобач.

Реакция людей

Тем временем в сети активно обсуждают инцидент:

"Боже, люди, ведите себя друг к другу с уважением. Это ужас! На концерте надо веселиться, а не тянуть руки, чтобы дергать друг другу волосы. Люди приходят на концерт зарядиться положительными эмоциями".

"Это взрослые люди. Чего же мы от молодежи тогда хотим?".

"О, вот это уже на праздник похоже".

