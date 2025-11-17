На концерті відомого співака сталася бійка: виривали волосся та вибили зуб (відео)

14 листопада в Борисполі під час концерту українського співака Віталія Лобача стався інцидент, який сколихнув глядачів та затьмарив атмосферу заходу. Дві жінки у стані алкогольного спʼяніння почали бійку просто посеред зали.

За словами очевидців, конфлікт між відвідувачками швидко переріс у фізичне протистояння. Ба більше, одна з жінок виривала волосся іншій. А відео активно шириться в мережі.

На концерті Віталія Лобача сталася бійка

На концерті Віталія Лобача сталася бійка

Цей інцидент став особливо болючим для Віталія Лобача, адже саме Бориспіль став містом його першого великого концерту. Організатори перепросили публіку та наголосили на важливості дотримання правил поведінки під час масових зібрань.

Також у мережі пишуть, що під час бійки одна з жінок втратила зуб. Крім того, обидві виривали одна одній волосся. Віталій швидко відреагував і звернувся до команди.

"Я побачив рух у залі просто під час виконання пісні. Спершу подумав, що комусь стало зле, а вже за мить зрозумів, що це бійка. На сцені все видно добре, і повірте, це надзвичайно відволікає. Я одразу попросив команду розібратися, бо безпека людей — номер один", — сказав артист.

Відео дня

Команда музиканта тим часом назвала ситуацію неприємною і такою, що суперечить їхнім цінностям — сімейній та дружній атмосфері.

"Я категорично проти будь-якої агресії. Мені неприємно, що під час мого концерту, де були діти, люди дозволили собі таку поведінку. Концерт — це місце радості та музики, а не боїв без правил. Відповідальність має бути", — наголосив Лобач.

Реакція людей

Тим часом у мережі активно обговорюють інцидент:

"Боже, люди, поводьтеся один до одного з повагою. Це жахіття! На концерті треба веселитися, а не тягнути руки, щоб смикати одне одному волосся. Люди приходять на концерт зарядитися позитивними емоціями".

"Це дорослі люди. Чого ж ми від молоді тоді хочемо?".

"О, оце вже на свято схоже".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кількома днями раніше на концерті Світлани Лободи в Кишиневі сталася бійка між росіянами і українками.

А 20 жовтня під час концерту Катерини Бужинської та Михайла Грицкана в Миколаєві прямо біля сцени виникла суперечка між відвідувачками концерту, яка переросла в бійку.

Крім того, на круїзному лайнері Carnival спалахнула масова бійка після сварки через курячі стріпси.