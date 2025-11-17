Известный продюсер Лисица заявил о желании покинуть Украину: что произошло

Известный украинский продюсер Вадим Лисица, который сотрудничает со многими украинскими звездами, неожиданно заговорил о желании уехать из Украины. Несмотря на уныние, Лисица продолжит помогать землякам в трудное время и останется здесь.

16 ноября в Facebook продюсер прокомментировал коррупционный скандал вокруг совладельца студии "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в хищении средств, выделенных на защиту украинской энергосистемы от российских ударов.

Вадим Лисица прокомментировал коррупционный скандал

"Чтобы заработать $1 млн, как мы видели в одном вакууме со штрихкодами, мне нужно было бы зарабатывать как сейчас в течение более чем 10 лет, не тратя ничего. Это я еще норм получаю за свою работу без выходных и часто овертайм", — написал Лисица.

Он подчеркнул, что ему физически больно осознавать масштабы коррупции.

"Потому что все надежды на справедливость исчезли. Желание жить здесь при этой власти так же исчезло. Но я не оставлю свою помощь тем, кто в этом нуждается. Я не оставлю свою команду и свою землю", — добавил Вадим.

Реакция людей

Украинцы в комментариях поддержали позицию Вадима Лисицы и подискутировали на "горячую" тему:

"Спасибо, брат, за позицию!".

"Уважаемый брат! Спасибо тебе за то, какой ты есть. Ты скромный и честный человек но мы, твои друзья, знаем, сколько и как в каких объемах ты помогаешь людям, воинам, и не только! Я от лица всех хочу сказать тебе огромное спасибо! Ты невероятный, пусть тебе Бог помогает во всех твоих добрых делах! Спасибо тебе огромное! Пока есть такие как ты, Украина будет жить".

"Меня больше удивляет то, что такое разоблачение кого-то еще удивляет, как будто об этом никто не понимал. Хорошо, что впервые в истории Украины государственный орган расследовал и показал это. Но посмотрим на результаты этого расследования".

