Стиль жизни Обыски НАБУ у Галущенко, Миндича и в "Энергоатоме"

Известный продюсер Лисица заявил о желании покинуть Украину: что произошло

Вадим Лисица заявил о желании покинуть Украину
Вадим Лисица | Фото: YouTube

Известный украинский продюсер Вадим Лисица, который сотрудничает со многими украинскими звездами, неожиданно заговорил о желании уехать из Украины. Несмотря на уныние, Лисица продолжит помогать землякам в трудное время и останется здесь.

16 ноября в Facebook продюсер прокомментировал коррупционный скандал вокруг совладельца студии "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в хищении средств, выделенных на защиту украинской энергосистемы от российских ударов.

Вадим Лисица прокомментировал коррупционный скандал

"Чтобы заработать $1 млн, как мы видели в одном вакууме со штрихкодами, мне нужно было бы зарабатывать как сейчас в течение более чем 10 лет, не тратя ничего. Это я еще норм получаю за свою работу без выходных и часто овертайм", — написал Лисица.

Он подчеркнул, что ему физически больно осознавать масштабы коррупции.

"Потому что все надежды на справедливость исчезли. Желание жить здесь при этой власти так же исчезло. Но я не оставлю свою помощь тем, кто в этом нуждается. Я не оставлю свою команду и свою землю", — добавил Вадим.

лисица Вадим
Вадим Лисица заговорил о желании покинуть Украину при этой власти
Фото: Facebook

Реакция людей

Украинцы в комментариях поддержали позицию Вадима Лисицы и подискутировали на "горячую" тему:

  • "Спасибо, брат, за позицию!".
  • "Уважаемый брат! Спасибо тебе за то, какой ты есть. Ты скромный и честный человек но мы, твои друзья, знаем, сколько и как в каких объемах ты помогаешь людям, воинам, и не только! Я от лица всех хочу сказать тебе огромное спасибо! Ты невероятный, пусть тебе Бог помогает во всех твоих добрых делах! Спасибо тебе огромное! Пока есть такие как ты, Украина будет жить".
  • "Меня больше удивляет то, что такое разоблачение кого-то еще удивляет, как будто об этом никто не понимал. Хорошо, что впервые в истории Украины государственный орган расследовал и показал это. Но посмотрим на результаты этого расследования".

