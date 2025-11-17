Відомий продюсер Лисиця заявив про бажання покинути Україну: що сталося

Відомий український продюсер Вадим Лисиця, який співпрацює з багатьма українськими зірками, несподівано заговорив про бажання виїхати з України. Попри зневіру, Лисиця продовжить допомагати землякам у важкий час і залишиться тут.

16 листопада у Facebook продюсер прокоментував корупційний скандал навколо співвласника студії "Квартал 95", бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у розкраданні коштів, виділених на захист української енергосистеми від російських ударів.

Вадим Лисиця прокоментував корупційний скандал

"Щоб заробити $1 млн, як ми бачили в одному вакуумі зі штрихкодами, мені потрібно було б заробляти як зараз протягом більш ніж 10 років, не витрачаючи нічого. Це я ще норм отримую за свою роботу без вихідних і часто овертайм", — написав Лисиця.

Він наголосив, що йому фізично боляче усвідомлювати масштаби корупції.

"Бо всі надії на справедливість зникли. Бажання жити тут при цій владі так само зникло. Але я не полишу свою допомогу тим, хто цього потребує. Я не залишу свою команду і свою землю", — додав Вадим.

Вадим Лисиця заговорив про бажання покинути Україну при цій владі Фото: Facebook

Реакція людей

Українці в коментарях підтримали позицію Вадима Лисиці та подискутували на "гарячу" тему:

"Дякую, брате, за позицію!".

"Шановний Брате! Дякую тобі за те, який ти є. Ти скромна і чесна людина але ми, твої друзі, знаємо, скільки і як в яких обʼємах ти допомагаєш людям, воїнам, і не тільки! Я від лиця усіх хочу сказати тобі величезне дякую! Ти неймовірний, Хай тобі Бог допомагає в усіх твоїх добрих справах! Дякую тобі величезне! Поки є такі як ти, Україна буде жити".

"Мене більше дивує те, що таке викриття когось ще дивує, наче про це ніхто не розумів. Добре, що вперше в історії України державний орган розслідував і показав це. Але подивимося на результати цього розслідування".

