Как изменилась Ариана Гранде: от детской звезды до музыкальной иконы (фото)

Ариана Гранде давно стала знакомым лицом красных дорожек. Звезда мюзикла "Чародейка" начинала как актриса детского возраста и уже тогда появлялась на премьерах, награждениях, концертах и других блестящих мероприятиях. И пока она росла на глазах у публики, ее стиль трансформировался вместе с ней — от джинсов и подростковых образов до высокой моды и драматических платьев.

В честь выхода фильма "Чародейка. 2 часть", премьера которой запланирована на 20 ноября 2025 года, Фокус предлагает подборку фото, демонстрирующих, как менялся стиль Арианы Гранде: от непринужденных повседневных образов до объемных бальных платьев и кутюрных шедевров.

Нью-Йорк, 2008 год

На снимке с мероприятия в Planet Hollywood запечатлена Ариана в подростковом casual-стиле: футболка с номером "13", джинсы скинни и высокие серые замшевые сапоги. Образ выглядит юным и непринужденным — типичный стиль для ранних лет ее карьеры.

Ариана Гранде в 2008 году Фото: Колаж Фокус

Манчестер, 2017 год

На фотографии с благотворительного концерта One Love Manchester она одета в объемный белый свитшот с принтом и светлые джинсы. Высокий хвост и сценическая подача создают узнаваемый образ, который стал ее визитной карточкой во второй половине 2010-х.

Ариана Гранде в 2017 году Фото: Reuters

Шоу "Голос", 2021 год

Ариана Гранде во время участия в шоу "Голос" в 2021 году: она сидит в красном кресле тренера, имеет высокий гладкий хвост, характерный выразительный макияж с длинными стрелками и густыми ресницами, одета в блестящее черное платье на тонких бретельках, дополненное черной лентой на шее и лаконичными серьгами.

Фото: YouTube

Премьера "Чародейки" в Сиднее, 2024 год

На снимке с австралийской премьеры "Чародейки" видим роскошный образ: пышное розово-пудровое платье с декоративными элементами, акцентированные рукава и блестящие детали на руках и декольте. Это уже настоящий кутюр — драматичный, изысканный и полностью соответствующий статусу голливудской звезды.

Ариана Гранде в 2024 году Фото: Wireimage

