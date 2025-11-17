Як змінилася Аріана Гранде: від дитячої зірки до музичної ікони (фото)

Аріана Гранде давно стала знайомим обличчям червоних доріжок. Зірка мюзиклу "Чародійка" починала як акторка дитячого віку й уже тоді з’являлася на прем’єрах, нагородженнях, концертах та інших блискучих заходах. І поки вона росла на очах у публіки, її стиль трансформувався разом із нею — від джинсів і підліткових образів до високої моди та драматичних суконь.

На честь виходу стрічки "Чародійка. 2 частина", прем’єра якої запланована на 20 листопада 2025 року, Фокус пропонує добірку фото, що демонструють, як змінювався стиль Аріани Гранде: від невимушених повсякденних образів до об’ємних бальних суконь та кутюрних шедеврів.

Нью-Йорк, 2008 рік

На знімку з заходу в Planet Hollywood зображена Аріана в підлітковому casual-стилі: футболка з номером "13", джинси скінні та високі сірі замшеві чоботи. Образ виглядає юним та невимушеним — типовий стиль для ранніх років її кар’єри.

Аріана Гранде в 2008 році Фото: Колаж Фокус

Манчестер, 2017 рік

На фотографії з благодійного концерту One Love Manchester вона одягнена в об’ємний білий світшот з принтом та світлі джинси. Високий хвіст і сценічна подача створюють впізнаваний образ, який став її візитівкою у другій половині 2010-х.

Аріана Гранде в 2017 році Фото: Reuters

Шоу "Голос" у Лос-Анджелесі, 2021 рік

Аріана Гранде під час участі в шоу "Голос" у 2021 році: вона сидить у червоному кріслі тренера, має високий гладкий хвіст, характерний виразний макіяж із довгими стрілками та густими віями, вдягнена в блискучу чорну сукню на тонких бретельках, доповнену чорною стрічкою на шиї та лаконічними сережками.

Фото: YouTube

Прем’єра "Чародійка" у Сіднеї, 2024 рік

На знімку з австралійської прем’єри "Чародійки" бачимо розкішний образ: пишна рожево-пудрова сукня з декоративними елементами, акцентовані рукави та блискучі деталі на руках і декольте. Це вже справжній кутюр — драматичний, вишуканий і повністю відповідний статусу голлівудської зірки.

Аріана Гранде в 2024 році Фото: Wireimage

