Женщина показала, что дают на обед в лагере для беженцев в Бельгии (фото)

Женщина, переехавшая в Бельгию как беженка, рассказывает о своем опыте адаптации. В одном из последних своих видео автор показала ассортимент блюд, которыми кормят людей в лагере.

Автор ролика, зарегистрированная в TikTok как @ammigrantka, делится всеми этапами адаптации на новом месте. В частности, показывает ассортимент блюд, которыми кормят новоприбывших. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

"Ничем не приметный завтрак. Это повторяется каждый день", — говорит она за кадром, а затем наводит камеру на столы с продуктами.

Женщина берет тарелку, кладет туда хлеб, а также разнообразные джемы, которые можно намазывать. Затем она подходит к столу с йогуртами, где можно выбрать разные вкусы, а затем в кадр попадают хлопья, которые нужно заливать молоком.

В комментариях автора начали обвинять в неблагодарности, хотя в описании к ролику она отметила, что нет никаких претензий к ассортименту блюд, которые подают на завтрак.

Відео дня

Женщина показала, чем кормят в лагере Фото: TikTok

"Это было снято в продолжении истории, показывается тем, кто спрашивал, что дают на завтрак, а не недовольство", — отметила женщина.

"Мы работаем незаметной работой каждый день, чтобы оплатить эти завтраки", — высказалась одна зрительница;

"Бомбы на голову не падают, кормят хорошо, калорий для безработного более чем достаточно... А вы хотите, чтобы иногда не кормили? Что значит повторяется?" — спросила следующая участница обсуждения.

Отзывы зрителей Фото: TikTok

На этот комментарий автор ответила: "Какие бомбы! Я не из Украины! Что за недоброжелательность к людям?".

Кто-то в комментариях добавил: "Лагерь для беженцев, кто по программе Азуль. Это не для украинцев".

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Молодая украинская пара в прошлом году взялась за реставрацию деревянного дома в одном из сел Черкасской области. Все работы они выполняют самостоятельно и регулярно показывают изменения своим подписчикам в TikTok.

После нескольких лет за границей другие супруги решили вернуться в Украину и начать новый этап жизни. Для этого они приобрели старый дом в Карпатах и уже более года шаг за шагом превращают его в теплое семейное пространство.

Похожую историю рассказывает блогерша Юлия Ореховская, которая вместе с мужем также приобрела дом и участок в селе. Супруги столкнулись с критикой из-за своего выбора, однако ответили на осуждение с юмором — ироничные видео на эту тему быстро покорили соцсети.