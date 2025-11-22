Жінка показала, що дають на обід в таборі для біженців у Бельгії (фото)
Жінка, яка приїхала до Бельгії як біженка, розповідає про свій досвід адаптації. В одному з останніх своїх відео авторка показала асортимент страв, якими годують людей у таборі.
Авторка запису, зареєстрована у TikTok як @ammigrantka, ділиться всіма етапами адаптації на новому місці. Зокрема, показує асортимент страв, якими годують новоприбулих. Фокус звернув увагу на її розповідь.
"Нічим непримітний сніданок. Це повторюється кожного дня", — каже вона за кадром, а потім наводить камеру на столи з продуктами.
Жінка бере тарілку, кладе туди хліб, а також різноманітні джеми, які можна намазувати. Потім вона підходить до столу з йогуртами, де можна вибрати різні смаки, а потім у кадр потрапляють пластівці, які потрібно заливати молоком.
У коментарях авторку почали звинувачувати у невдячності, хоча в описі до ролика вона зауважила, що немає жодних претензій до асортименту страв, які подають на сніданок.
"Це було знято в продовженні історії, показується тим, хто запитував, що дають на сніданок, а не невдоволення", — зазначила жінка.
- "Ми працюємо непомітною роботою щодня, щоб оплатити ці сніданки", — висловилась одна глядачка;
- "Бомби на голову не падають, годують добре, калорій для безробітного більш ніж достатньо… А ви хочете, щоб іноді не годували? Що означає повторюється?" — запитала наступна учасниця обговорення.
На цей коментар авторка відповіла: "Які бомби! Я не з України! Що за недоброзичливість до людей?".
Хтось у коментарях додав: "Табір для біженців, хто за програмою Азуль. Це не для українців".
