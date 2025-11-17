Александр Усик удивил новым образом: боксер сменил прическу и позировал с женой (фото)
Профессиональный спортсмен ошеломил фанов неожиданной сменой имиджа. Вместе с женой Екатериной он появился в стильном новом образе, который сразу привлек внимание сети.
На странице Екатерины в соцсети появились несколько фотографий, где супруги позируют в изящных черных костюмах. Фото она опубликовала в Instagram.
Жена боксера выбрала элегантные локоны и нежный макияж, а Усик поразил обновленной прической, дополнив образ серьгой и кольцом.
Пара нежно улыбалась и целовалась перед камерой, а поклонники заполонили комментарии восторженными отзывами и комплиментами.
Александр Усик и его отношения с женой
Усик и его возлюбленная воспитывают четверых детей — Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Александр и Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты 15 лет, однако их романтическая история длится более 20 лет.
Екатерина Усик время от времени делится семейным контентом в соцсетях, показывая их с Александром детей.
