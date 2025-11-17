Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску і позував з дружиною (фото)

Професійний спортсмен шокував фанів несподіваною зміною іміджу. Разом із дружиною Катериною він з’явився у стильному новому образі, який одразу привернув увагу мережі.

На сторінці Катерини в соцмережі з’явилися кілька світлин, де подружжя позує у витончених чорних костюмах. Фото вона опублікувала в Instagram.

Дружина боксера обрала елегантні локони та ніжний макіяж, а Усик здивував оновленою зачіскою, доповнивши образ сережкою та обручкою.

Олександр Усик з дружиною Катериною Фото: Instagram

Пара ніжно усміхалася й цілувалася перед камерою, а прихильники заполонили коментарі захопленими відгуками та компліментами.

Олександр і Катерина Усик Фото: Instagram

Олександр Усик і його стосунки з дружиною

Усик та його кохана виховують чотирьох дітей — Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Олександр та Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені 15 років, проте їхня романтична історія триває понад 20 років.

Відео дня

Катерина Усик час від часу ділиться сімейним контентом у соцмережах, показуючи їхніх з Олександром дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик часто стикається з питаннями про своє можливе політичне майбутнє. Під час нещодавнього спілкування з журналістами він відповів на запитання кореспондентки "Новини.LIVE" Галини Остаповець про те, чи планує йти в політику.