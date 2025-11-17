Олександр Усик здивував новим образом: боксер змінив зачіску і позував з дружиною (фото)
Професійний спортсмен шокував фанів несподіваною зміною іміджу. Разом із дружиною Катериною він з’явився у стильному новому образі, який одразу привернув увагу мережі.
На сторінці Катерини в соцмережі з’явилися кілька світлин, де подружжя позує у витончених чорних костюмах. Фото вона опублікувала в Instagram.
Дружина боксера обрала елегантні локони та ніжний макіяж, а Усик здивував оновленою зачіскою, доповнивши образ сережкою та обручкою.
Пара ніжно усміхалася й цілувалася перед камерою, а прихильники заполонили коментарі захопленими відгуками та компліментами.
Олександр Усик і його стосунки з дружиною
Усик та його кохана виховують чотирьох дітей — Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Олександр та Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені 15 років, проте їхня романтична історія триває понад 20 років.
Катерина Усик час від часу ділиться сімейним контентом у соцмережах, показуючи їхніх з Олександром дітей.
Крім того, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик часто стикається з питаннями про своє можливе політичне майбутнє. Під час нещодавнього спілкування з журналістами він відповів на запитання кореспондентки "Новини.LIVE" Галини Остаповець про те, чи планує йти в політику.