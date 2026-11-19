Американская актриса Джоди Фостер, которая стала всемирно известной благодаря роли агента Кларис Старлинг в культовом триллере "Молчание ягнят", 19 ноября отмечает свой день рождения. Несмотря на многолетнюю карьеру, она по-прежнему остается одной из самых влиятельных фигур Голливуда.

После успеха фильма "Молчание ягнят" в 1991 году, за который Фостер получила "Оскар", она всё чаще стала работать в качестве режиссёра. В её творческом багаже есть как полнометражные фильмы (например, "Бобер"), так и эпизоды сериалов — среди них "Чёрное зеркало" и "Карточный домик". Фокус рассказывает о Джоди Фостер и о том, как сложилась её судьба.

Актёрская карьера Джоди Фостер

Актриса продолжает активно сниматься. В 2024–2025 годах она сыграла одну из главных ролей в сериале "Настоящий детектив", за которую получила "Золотой глобус". В своей речи на церемонии она поблагодарила своих сыновей и жену Александру Гедисон.

В 2025 году Джоди Фостер снялась во французском фильме "Частная жизнь" режиссёра Ребекки Злотовски. Это её первая главная роль, полностью на французском языке. В фильме она играет психоаналитика Лилиан Стайнер, которая начинает расследовать смерть своей пациентки. На премьере в Каннах картину приветствовали стоя около 10 минут.

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По словам Фостер, эта роль имеет для неё личное значение. В интервью журналу People она рассказала, что воспоминания о матери вдохновили её на выбор этого проекта. Во время подготовки к съемкам она провела несколько недель во Франции, чтобы усовершенствовать свой французский и глубоко вжиться в образ.

Актриса Джоди Фостер Фото: Википедия

Актриса также рассказывает, что сейчас чувствует себя более свободной — как в творчестве, так и в жизни. В интервью Reuters она призналась, что ей комфортно работать за пределами США, особенно после того, как её дети выросли.

"Мне действительно нравится работать за пределами Соединённых Штатов… теперь, когда они оба закончили колледж… я не так привязана", — сказала она.

Что касается выбора ролей, то Фостер больше не берётся за всё подряд: она выбирает те проекты, которые действительно её увлекают. Например, режиссёр Уэс Андерсон неоднократно предлагал ей роли, но она отказывалась, поскольку они не соответствовали её видению.

Личная жизнь Джоди Фостер

В личной жизни Джоди Фостер воспитывает двух сыновей — Шарля и Кита. По её словам, она годами пыталась оградить их детство от чрезмерной огласки.

С 2014 года Джоди замужем за американской фотографкой Александрой Хедисон.

Джоди Фостер и Александра Хедисон Фото: Getty Images

Сегодня Джоди Фостер — это символ ума, силы и творческой независимости. Она продолжает прокладывать свой собственный путь в кино и доказывает, что даже после десятилетий в шоу-бизнесе можно ставить перед собой новые задачи и оставаться актуальной.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джоди Фостер посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике, а на красной дорожке ей составил компанию сын Кит, младший из двух детей звезды.

Актриса также вышла на красную дорожку со своей возлюбленной Александрой Хедисон. Пара заключила однополый брак в апреле 2014 года.

Кроме того, Фостер рассказала, как во время съемок оказалась в пасти льва.