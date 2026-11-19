Американська акторка Джоді Фостер, яка стала всесвітньо відомою завдяки ролі агента Кларіс Старлінг у культовому трилері "Мовчання ягнят", 19 листопада святкує свій день народження. Попри багаторічну кар’єру, вона й досі залишається однією з найвпливовіших постатей Голлівуду.

Після успіху "Мовчання ягнят" у 1991 році, за який Фостер отримала "Оскар", вона все частіше почала працювати як режисерка. У своєму доробку вона має як повнометражні фільми (наприклад, "Бобер"), так і епізоди серіалів — серед них "Чорне дзеркало" та "Картковий будинок". Фокус розповідає про Джоді Фостер і як склалась її доля.

Акторська кар'єра Джоді Фостер

Акторка продовжує активно зніматися. У 2024–2025 роках вона зіграла одну з головних ролей у серіалі "Справжній детектив", за який отримала "Золотий глобус". У своїй промові на церемонії вона дякувала своїм синам і дружині Александрі Гедісон.

У 2025 році Джоді Фостер взяла участь у французькому фільмі "Приватне життя", режисерки Ребекки Злотовскі. Це її перша головна роль, повністю французькою мовою. У фільмі вона грає психоаналітикиню Ліліан Стайнер, яка починає розслідувати смерть своєї пацієнтки. На прем’єрі в Каннах стрічку вітали стоячи близько 10 хвилин.

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За словами Фостер, ця роль має для неї особисте значення. В інтерв’ю People вона розповіла, що спогади про матір надихнули її на вибір цього проєкту. Під час підготовки до зйомок вона провела кілька тижнів у Франції, щоб вдосконалити свою французьку та глибинно увійти в образ.

Акторка Джоді Фостер Фото: Вікіпедія

Акторка також ділиться, що зараз відчуває себе вільнішою — як у творчості, так і в житті. В інтерв’ю Reuters вона зізналася, що їй комфортно працювати за межами США, особливо після того, як її діти виросли.

"Я справді насолоджуюся роботою за межами Сполучених Штатів… тепер, коли вони обидва закінчили коледж… я не так прив’язана", — сказала вона.

Щодо вибору ролей — Фостер більше не бере все підряд: вона обирає ті проєкти, які справді її захоплюють. Наприклад, режисер Вес Андерсон неодноразово пропонував їй ролі, але вона відмовлялася, бо вони не відповідали її баченню.

Особисте життя Джоді Фостер

В особистому житті Джоді Фостер виховує двох синів — Шарля й Кіта. За її словами, вона роками намагалася захистити їхнє дитинство від надмірної публічності.

З 2014 року Джоді одружена з американською фотографкою Александрою Гедісон.

Джоді Фостер і Александра Гедісон Фото: Getty Images

Сьогодні Джоді Фостер — це символ розуму, сили та творчої самостійності. Вона продовжує формувати власний шлях у кіно й показує, що навіть після десятиліть у шоубізнесі можна ставити нові виклики й залишатися актуальною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джоді Фостер відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize в Санта-Моніці, а компанію на червоній доріжці їй склав син Кіт, молодший із двох дітей зірки.

Акторка також вийшла на червону доріжку зі своєю коханою Александрою Гедісон. Пара вступила в одностатевий шлюб у квітні 2014 року.

Крім того, Фостер розповіла, як під час зйомок опинилася в пащі лева.