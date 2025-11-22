Турист посетил 2000 мест по всему миру и назвал лучший город в Европе

Путевой эксперт Генрик Еппесен, побывавший в каждой стране мира, считает, что лучший город Европы вовсе не относится к популярным туристическим направлениям. По его мнению, достойной внимания является столица Эстонии — Таллинн.

37-летний путешественник из Дании посетил 193 страны согласно списку ООН и более 2 000 направлений по всему миру. Он путешествует с подросткового возраста и имеет огромный багаж впечатлений и советов. Несмотря на опыт путешествий по всем частям света, именно Таллинн он считает лучшим городом Европы. Об этом путешественник рассказал в интервью изданию Mirror.

"По моему мнению, лучший город Европы — это Таллинн, столица Эстонии. Он до сих пор остается недооцененным, и многие люди, даже активные путешественники, там никогда не были", — поделился Генрик.

Почему именно Таллинн

Еппесен объяснил, что по стоимости путешествие в Таллинн значительно выгоднее, чем поездка в известные туристические столицы.

Старый город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и, по мнению путешественника, — одним из наиболее хорошо сохранившихся в мире. Здесь можно найти атмосферные узкие улочки, средневековую архитектуру и разнообразные заведения питания, где вкусно поесть можно даже за незначительную сумму.

Таллинн, Эстония Фото: Unsplash

Генрик рассказал, что во время проживания в Таллинне в течение десяти месяцев часто обедал в известном ресторане Rataskaevu 16, где полноценный прием пищи обходился примерно в 5 евро. По его словам, в городе много заведений с подобной ценовой политикой, что делает гастрономические впечатления доступными для туристов.

Путешественник также упоминает местные рынки, в частности Balti Jaama Turg, где можно купить свежие продукты и приготовить ужин дома. По его мнению, атмосфера во многих ресторанах и кафе сама по себе является частью туристического опыта.

Что посмотреть

Кроме старого центра, Таллинн предлагает:

современные торговые центры

музеи и культурные площадки

большие зеленые парки

водопад неподалеку от города

Путешественника поражает и экологичность эстонской столицы.

"В Таллинне, вероятно, лучшее качество воздуха среди европейских столиц", — говорит он.

Отдельное преимущество — Tallinn Card, которая позволяет туристам пользоваться общественным транспортом бесплатно и получать скидки или бесплатный вход в музеи и другие локации.

Куда поехать рядом

Еппесен советует посетить и соседние острова Сааремаа и Гиюмаа, а также курортный город Пярну, который называют летней столицей Эстонии благодаря широким пляжам и инфраструктуре отдыха.

Город доброжелательных людей

Несмотря на все преимущества архитектуры и сервиса, Хенрик особенно выделяет местных жителей. Он вспоминает, как однажды заблудился ночью, и прохожие подвезли его до отеля.

"Не знаю много европейских столиц, где такое могло бы случиться. У меня прекрасные воспоминания об этом городе", — подчеркнул путешественник.

