Турист відвідав 2000 місць по всьому світу і назвав найкраще місто в Європі

Подорожній експерт Генрік Єппесен, який побував у кожній країні світу, вважає, що найкраще місто Європи зовсім не належить до популярних туристичних напрямків. На його думку, вартою уваги є столиця Естонії — Таллінн.

37-річний мандрівник з Данії відвідав 193 країни згідно зі списком ООН і понад 2 000 напрямків по всьому світу. Він подорожує з підліткового віку й має величезний багаж вражень та порад. Попри досвід мандрівок по всіх частинах світу, саме Таллінн він вважає найкращим містом Європи. Про це мандрівник розповів в інтерв’ю виданню Mirror.

"На мою думку, найкраще місто Європи — це Таллінн, столиця Естонії. Воно досі лишається недооціненим, і багато людей, навіть активних мандрівників, там ніколи не були", — поділився Генрік.

Чому саме Таллінн

Єппесен пояснив, що за вартістю подорож до Таллінна значно вигідніша, ніж поїздка до відомих туристичних столиць.

Старе місто є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО і, на думку мандрівника, — одним із найкраще збережених у світі. Тут можна знайти атмосферні вузькі вулички, середньовічну архітектуру та різноманітні заклади харчування, де смачно поїсти можна навіть за незначну суму.

Таллінн, Естонія Фото: Unsplash

Генрік розповів, що під час проживання в Таллінні протягом десяти місяців часто обідав у відомому ресторані Rataskaevu 16, де повноцінний прийом їжі обходився приблизно у 5 євро. За його словами, у місті багато закладів із подібною ціновою політикою, що робить гастрономічні враження доступними для туристів.

Мандрівник також згадує місцеві ринки, зокрема Balti Jaama Turg, де можна купити свіжі продукти й приготувати вечерю вдома. На його думку, атмосфера у багатьох ресторанах і кав’ярнях сама по собі є частиною туристичного досвіду.

Що подивитися

Окрім старого центру, Таллінн пропонує:

сучасні торгові центри

музеї та культурні майданчики

великі зелені парки

водоспад неподалік міста

Мандрівника вражає й екологічність естонської столиці.

"У Таллінні, ймовірно, найкраща якість повітря серед європейських столиць", — каже він.

Окрема перевага — Tallinn Card, яка дозволяє туристам користуватися громадським транспортом безкоштовно та отримувати знижки або безкоштовний вхід до музеїв та інших локацій.

Куди поїхати поруч

Єппесен радить відвідати й сусідні острови Сааремаа та Гіюмаа, а також курортне місто Пярну, яке називають літньою столицею Естонії завдяки широким пляжам і відпочинковій інфраструктурі.

Місто доброзичливих людей

Попри всі переваги архітектури та сервісу, Генрік особливо виділяє місцевих жителів. Він згадує, як одного разу заблукав уночі, і перехожі підвезли його до готелю.

"Не знаю багато європейських столиць, де таке могло б трапитися. У мене чудові спогади про це місто", — підкреслив мандрівник.

