Наталья Холоденко показала детей: как выглядят сын и дочь звездного психолога (фото)

Наталья Холоденко впервые за долгое время показала своих подросших детей. Новыми снимками знаменитость поделилась в соцсетях, чем удивила поклонников.

Холоденко обычно почти не показывает дочь Вивьен и сына Лариона, однако на этот раз решила сделать исключение. В своем Instagram психолог опубликовала кадры, сделанные во время прогулки на свежем воздухе. На снимках Ларион держит маленькую сестру на руках, а девочка улыбается и машет в камеру. Судя по фотографиям, дети существенно подросли.

Дети Натальи Холоденко Фото: Instagram

Похоже, что сейчас Холоденко вместе с сыном и дочкой находится в Украине — она показала их семейное утро после тревожной ночи.

Наталья Холоденко показала детей Фото: Instagram

До этого семья жила за границей после начала полномасштабной войны. В Монако у них даже появилась особая традиция — посещать мастер-классы по кондитерской лепке.

Дочь Холоденко Фото: Instagram

Как отметила знаменитость: "У нас есть милая семейная традиция. Уже три года подряд мы с детьми посещаем мастер-класс по кондитерской лепке в Монако. Им очень нравится!"

