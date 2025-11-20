Наталія Холоденко показала дітей: який вигляд мають син та донька зіркової психологині (фото)

Наталія Холоденко вперше за довгий час показала своїх підрослих дітей. Новими знімками знаменитість поділилася у соцмережах, чим здивувала шанувальників.

Холоденко зазвичай майже не показує доньку Вів’єн та сина Ларіона, однак цього разу вирішила зробити виняток. У своєму Instagram психологиня опублікувала кадри, зроблені під час прогулянки на свіжому повітрі. На знімках Ларіон тримає маленьку сестру на руках, а дівчинка усміхається та махає у камеру. Судячи зі світлин, діти суттєво підросли.

Діти Наталії Холоденко Фото: Instagram

Схоже, що зараз Холоденко разом із сином та донькою перебуває в Україні — вона показала їхній сімейний ранок після тривожної ночі.

Наталія Холоденко показала дітей Фото: Instagram

До цього родина жила за кордоном після початку повномасштабної війни. У Монако у них навіть з’явилася особлива традиція — відвідувати майстер-класи з кондитерського ліплення.

Донька Холоденко Фото: Instagram

Як зазначила знаменитість: "У нас є мила сімейна традиція. Вже три роки поспіль ми з дітьми відвідуємо майстер-клас із кондитерського ліплення в Монако. Їм дуже подобається!"

