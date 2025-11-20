"Это занимает 99% жизни": украинка назвала 5 главных минусов проживания в Америке (видео)

Украинский TikTok-блогер с ником alyonart2 поделилась в видео собственными впечатлениями от жизни в США и назвала пять основных минусов, которые ее больше всего удивили. Ролик быстро набрал популярность в соцсети и вызвал оживленное обсуждение в комментариях.

По словам блогера, первым недостатком она считает качество пищи. Даже несмотря на высокие цены, продукты часто уступают европейским: в них чувствуется худшее качество, а почти везде добавляют сахар. Особенно ее поразил хлеб, который, по ее мнению, сильно отличается от привычного украинцам.

Следующая проблема — медицина. Блогерша отмечает, что в США "страшно заболеть", ведь либо придется очень долго ждать приема, либо заплатить огромные деньги, если страховка не покрывает все услуги.

Серьезным минусом она называет и безопасность. По ее словам, новости о терактах в школах случаются слишком часто, а почти каждый имеет оружие, хотя ситуация зависит от штата.

Відео дня

Четвертая проблема — работа. Украинка подчеркивает, что в Америке нужно очень много работать, и работа занимает "99% жизни".

Из-за этого, по ее словам, возникает еще один минус — мало времени для семьи. Высокая нагрузка в будни и куча неотложных дел на выходных фактически не оставляют возможности проводить время с близкими.

Реакции людей

Видео с комментариями о жизни в США собрало тысячи просмотров и активно обсуждается в TikTok.

"А чем оружие мешает? Если оно у всех, то только лучше";

"Интересно, мне наоборот спокойнее здесь с приемами, чем в Чехии. Можно иметь прием иногда на следующий день. Но страхование — это отдельная тема и это ужас";

"Поэтому я туда не хотела и не хочу";

"Не соглашусь на счет оружия, у них непросто оружие есть, а возможность себя защитить и это прописано в законе. Отсутствие оружия не синоним безопасность".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская беженка похвасталась жизнью в "нормальной стране", имея в виду США.

Украинка, которую зовут Лиза, рассказала об условиях проживания украинских беженцев в Норвегии. По ее мнению, это лучшая страна для переезда.

Кроме того, Валерия, которая сейчас проживает в Швейцарии, рассказала о том, что ее больше всего заинтересовало в этой стране. Своим опытом девушка поделилась в блоге.