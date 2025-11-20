"Це займає 99% життя": українка назвала 5 головних мінусів проживання в Америці (відео)

Українська TikTok-блогерка з ніком alyonart2 поділилася у відео власними враженнями від життя у США та назвала п’ять основних мінусів, які її найбільше здивували. Ролик швидко набрав популярності в соцмережі й викликав жваве обговорення в коментарях.

За словами блогерки, першим недоліком вона вважає якість їжі. Навіть попри високі ціни, продукти часто поступаються європейським: у них відчувається гірша якість, а майже всюди додають цукор. Особливо її здивував хліб, який, на її думку, сильно відрізняється від звичного українцям.

Наступна проблема — медицина. Блогерка зазначає, що в США "страшно захворіти", адже або доведеться дуже довго чекати прийому, або заплатити величезні кошти, якщо страховка не покриває всі послуги.

Серйозним мінусом вона називає й безпеку. За її словами, новини про теракти у школах трапляються занадто часто, а майже кожен має зброю, хоча ситуація залежить від штату.

Четверта проблема — робота. Українка підкреслює, що в Америці потрібно дуже багато працювати, і робота займає "99% життя".

Через це, за її словами, виникає ще один мінус — мало часу для сім’ї. Високе навантаження в будні та купа невідкладних справ на вихідних фактично не залишають можливості проводити час з близькими.

Реакції людей

Відео з коментарями про життя у США зібрало тисячі переглядів та активно обговорюється в TikTok.

"А чим зброя заважає? Якщо вона у всіх, то тільки краще";

"Цікаво, мені навпаки спокійніше тут з прийомами, ніж у Чехії. Можна мати прийом інколи на наступний день. Але страхування — це окрема тема і це жах";

"Тому я туди не хотіла і не хочу";

"Не погоджуся на рахунок зброї, в них непросто зброя є, а можливість себе захистити і це прописано в законі. Відсутність зброї не синонім безпека".

