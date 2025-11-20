"Це займає 99% життя": українка назвала 5 головних мінусів проживання в Америці (відео)
Українська TikTok-блогерка з ніком alyonart2 поділилася у відео власними враженнями від життя у США та назвала п’ять основних мінусів, які її найбільше здивували. Ролик швидко набрав популярності в соцмережі й викликав жваве обговорення в коментарях.
За словами блогерки, першим недоліком вона вважає якість їжі. Навіть попри високі ціни, продукти часто поступаються європейським: у них відчувається гірша якість, а майже всюди додають цукор. Особливо її здивував хліб, який, на її думку, сильно відрізняється від звичного українцям.
Наступна проблема — медицина. Блогерка зазначає, що в США "страшно захворіти", адже або доведеться дуже довго чекати прийому, або заплатити величезні кошти, якщо страховка не покриває всі послуги.
Серйозним мінусом вона називає й безпеку. За її словами, новини про теракти у школах трапляються занадто часто, а майже кожен має зброю, хоча ситуація залежить від штату.
Четверта проблема — робота. Українка підкреслює, що в Америці потрібно дуже багато працювати, і робота займає "99% життя".
Через це, за її словами, виникає ще один мінус — мало часу для сім’ї. Високе навантаження в будні та купа невідкладних справ на вихідних фактично не залишають можливості проводити час з близькими.
Реакції людей
Відео з коментарями про життя у США зібрало тисячі переглядів та активно обговорюється в TikTok.
- "А чим зброя заважає? Якщо вона у всіх, то тільки краще";
- "Цікаво, мені навпаки спокійніше тут з прийомами, ніж у Чехії. Можна мати прийом інколи на наступний день. Але страхування — це окрема тема і це жах";
- "Тому я туди не хотіла і не хочу";
- "Не погоджуся на рахунок зброї, в них непросто зброя є, а можливість себе захистити і це прописано в законі. Відсутність зброї не синонім безпека".
