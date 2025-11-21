Женщина превратила старый автобус в роскошный дом за копейки (фото)

Женщина по имени Джас купила старый двухэтажный автобус и решила сделать из него Airbnb для гостей, при этом уложившись в минимальный бюджет. В соцсетях она показала фото "до" и "после", и пользователи были поражены масштабами трансформации.

Бывший рабочий автобус теперь стал роскошными апартаментами в Корнуолле (Великобритания), которые можно арендовать за £248 (13 640 грн) в сутки, пишет The Sun.

"Долгожданное сравнение автобуса в сервисе и автобуса сейчас. Ему более 20 лет, он полон историй и людей, и теперь его жизнь продлена, чтобы хранить особые воспоминания пар, семей и друзей", — написала Джас.

Автобус, который превратили в дом Фото: Alamy

В нижнем уровне автобус был полностью перестроен: появилась просторная кухня с плитой, холодильником и фермерской мойкой, а также настоящий камин, который добавляет уюта зимой. В задней части сделана столовая с деревянным столом и скамейками цвета шалфея.

Верхний этаж превратили в стильную спальню: на одной стороне — большая двуспальная кровать, на другой — ванна. Джас рассказала, что приобрела ее на eBay всего за £3,20. Большинство материалов, по ее словам, были переработанными или экологически полученными.

"От викторианских деревянных полов, дверей, снятых со старых зданий, стен из поддонов и даже ванны за £3,20... почти все внутри — повторно использовано, спасено или этично куплено", — пояснила она.

Жилье, которое вышло из автобуса Фото: TikTok

Видео с превращением собрало более 3,2 млн просмотров и 480 тыс. лайков в TikTok (@jas_in_a_bus). Пользователи засыпали комментариями: "Вау, дом мечты", "Я завидую", "Это моя самая большая мечта", "Именно такой я хочу", "Лучший проект, который я когда-либо видела".

