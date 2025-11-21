Жінка перетворила старий автобус на розкішний будинок за копійки (фото)

Жінка на ім’я Джас купила старий двоповерховий автобус і вирішила зробити з нього Airbnb для гостей, водночас вклавшись у мінімальний бюджет. У соцмережах вона показала фото "до" і "після", і користувачі були шоковані масштабами трансформації.

Колишній робочий автобус тепер став розкішними апартаментами у Корнуоллі (Велика Британія), які можна орендувати за £248 (13 640 грн) на добу, пише The Sun.

"Довгоочікуване порівняння автобуса в сервісі та автобуса зараз. Йому понад 20 років, він сповнений історій та людей, і тепер його життя продовжене, щоб зберігати особливі спогади пар, сімей та друзів", — написала Джас.

Автобус, який перетворили на будинок Фото: Alamy

У нижньому рівні автобус був повністю перебудований: з’явилася простора кухня з плитою, холодильником і фермерською мийкою, а також справжній камін, який додає затишку взимку. У задній частині зроблено їдальню з дерев’яним столом і лавами кольору шавлії.

Відео дня

Верхній поверх перетворили на стильну спальню: на одному боці — велике двоспальне ліжко, на іншому — ванна. Джас розповіла, що придбала її на eBay лише за £3,20. Більшість матеріалів, за її словами, були переробленими або екологічно отриманими.

"Від вікторіанських дерев’яних підлог, дверей, знятих зі старих будівель, стін із піддонів і навіть ванни за £3,20… майже все всередині — повторно використане, врятоване або етично куплене", — пояснила вона.

Житло, яке вийшло з автобуса Фото: TikTok

Відео з перетворенням зібрало понад 3,2 млн переглядів і 480 тис. лайків у TikTok (@jas_in_a_bus). Користувачі засипали коментарями: "Вау, дім мрії", "Я заздрю", "Це моя найбільша мрія", "Саме таке я хочу", "Найкращий проєкт, який я коли-небудь бачила".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, жінка купила дім і натрапила в саду на загадкові двері.