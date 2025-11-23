Поддержите нас UA
Украинцы в Британии поставили зубную пломбу дома и удивили сеть: "Я даже не знала" (фото)

Украинцы в Британии поставили самостоятельно пломбу дома
Украинцы поставили самостоятельно пломбу дома | Фото: коллаж Фокус

Украинская пара, которая живет в Великобритании, не смогла попасть к стоматологу, поэтому решила поставить зубную пломбу самостоятельно дома. Интересно, что такие специальные наборы можно приобрести прямо в магазине.

Пара показала в Instagram процесс установки пломбы в домашних условиях. Для этого нужно несколько вещей из набора и немного времени.

Украинцы поставили самостоятельно пломбу дома

Пломба в домашних условиях

"Делаем зубную пломбу дома. У нас откололась часть пломбы, а так как мы в Британии уже три года лечим зубы и отдали пол квартиры, решили немножко сэкономить. Продается набор для пломбы в домашних условиях. Даже о таком и не знала. Будем стоматологами. Посоветовались с ChatGPT, какой лучше взять. Взяли за 9 фунтов (почти 500 гривен, — Ред.). В этом наборе есть пломбировочный материал и антисептик", — рассказала украинка.

Перед пломбированием обязательно надо почистить зубы, помыть руки. Сначала на ватную палочку надо набрать антисептик и обработать место пломбирования одну минуту. После этого даже онемела часть лица.

Відео дня

Впоследствии надо открыть баночку с материалом для пломбы, вынуть кусочек и положить на то место. Через несколько минут пломбировочный материал начинает затвердевать, а через час домашняя пломба полностью готова.

"Честно сказать, я даже не знала, что такое можно сделать дома. Но британская медицина меня не перестает удивлять", — добавила украинка.

пломба дома
Набор для пломбы в домашних условиях
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы активно обсуждают увиденное:

  • "В Украине врачи, фармацевты, реклама говорят "Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", тогда как в Англии — "Самолечение неотъемлемая часть жизни, чтобы выжить".
  • "Шел 2025-й год, люди сами лечили себе зубы в Британии".
  • "Все стоматологи тихо плачут".
Украинцы поставили самостоятельно пломбу дома
Украинцы поставили самостоятельно пломбу дома
Фото: Instagram
  • "Это — временная пломба, на цементной основе, которая является достаточно хрупкой и не имеет устойчивой адгезии к зубу. Ее задача — помочь пациенту дождаться визита к стоматологу. В Украине они малоизвестны среди пациентов, потому что попасть к стоматологу значительно легче и быстрее".
  • "Поздравляю! Теперь вместо реставрации вам нужно будет лечить корневые каналы. А может и удалить зуб".
  • "Выглядит прикольно. Но я уже научена, что если там есть инфекция, или воспаление, то после того как закрыть отверстие, может нагнать флюс".

