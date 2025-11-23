Українці в Британії поставили зубну пломбу вдома і здивували мережу: "Я навіть не знала" (фото)

Українська пара, яка живе у Великій Британії, не змогла потрапити до стоматолога, тому вирішила поставити зубну пломбу самостійно вдома. Цікаво, що такі спеціальні набори можна придбати просто в магазині.

Пара показала в Instagram процес встановлення пломби в домашніх умовах. Для цього треба кілька речей з набору і небагато часу.

Українці поставили самостійно пломбу вдома

Пломба в домашніх умовах

"Робимо зубну пломбу вдома. У нас відкололася частина пломби, а так як ми в Британії вже три роки лікуємо зуби і віддали пів квартири, вирішили трошки зекономити. Продається набір для пломби в домашніх умовах. Навіть про таке і не знала. Будемо стоматологами. Порадилися з ChatGPT, який краще взяти. Взяли за 9 фунтів (майже 500 гривень, — Ред.). У цьому наборі є пломбовий матеріал та антисептик", — розповіла українка.

Перед пломбуванням обовʼязково треба почистити зуби, помити руки. Спочатку на ватну палочку треба набрати антисептик і обробити місце пломбування одну хвилину. Після цього навіть заніміла частина обличчя.

Відео дня

Згодом треба відкрити баночку з матеріалом для пломби, вийняти щматочок і покласти на те місце. За декілька хвилин пломбічний матеріал починає твердіти, а за годину домашня пломба повністю готова.

"Чесно сказати, я навіть не знала, що таке можна зробити вдома. Але британська медицина мене не перестає дивувати", — додала українка.

Набір для пломби в домашніх умовах Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці активно обговорюють побачене:

"В Україні лікарі, фармацевти, реклама говорять "Самолікування може бути шкідливим для вашого здоровʼя", тоді коли в Англії — "Самолікування не відʼємна частина життя, щоб вижити".

"Йшов 2025-й рік, люди самі лікували собі зуби в Британії".

"Всі стоматологи тихо плачуть".

Українці поставили самостійно пломбу вдома Фото: Instagram

"Це — тимчасова пломба, на цементній основі, яка є досить крихкою і немає стійкої адгезії до зуба. Її завдання — допомогти пацієнтові дочекатись візиту до стоматолога. В Україні вони маловідомі серед пацієнтів, бо потрапити до стоматолога значно легше і швидше".

"Вітаю! Тепер замість реставрації вам потрібно буде лікувати кореневі канали. А може і видалити зуба".

"Виглядає прикольно. Але я вже навчена, що якщо там є інфекція, або запалення, то після того як закрити отвір, може нагнати флюс".

