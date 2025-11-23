Українці в Британії поставили зубну пломбу вдома і здивували мережу: "Я навіть не знала" (фото)
Українська пара, яка живе у Великій Британії, не змогла потрапити до стоматолога, тому вирішила поставити зубну пломбу самостійно вдома. Цікаво, що такі спеціальні набори можна придбати просто в магазині.
Пара показала в Instagram процес встановлення пломби в домашніх умовах. Для цього треба кілька речей з набору і небагато часу.
Пломба в домашніх умовах
"Робимо зубну пломбу вдома. У нас відкололася частина пломби, а так як ми в Британії вже три роки лікуємо зуби і віддали пів квартири, вирішили трошки зекономити. Продається набір для пломби в домашніх умовах. Навіть про таке і не знала. Будемо стоматологами. Порадилися з ChatGPT, який краще взяти. Взяли за 9 фунтів (майже 500 гривень, — Ред.). У цьому наборі є пломбовий матеріал та антисептик", — розповіла українка.
Перед пломбуванням обовʼязково треба почистити зуби, помити руки. Спочатку на ватну палочку треба набрати антисептик і обробити місце пломбування одну хвилину. Після цього навіть заніміла частина обличчя.
Згодом треба відкрити баночку з матеріалом для пломби, вийняти щматочок і покласти на те місце. За декілька хвилин пломбічний матеріал починає твердіти, а за годину домашня пломба повністю готова.
"Чесно сказати, я навіть не знала, що таке можна зробити вдома. Але британська медицина мене не перестає дивувати", — додала українка.
Реакція мережі
У коментарях українці активно обговорюють побачене:
- "В Україні лікарі, фармацевти, реклама говорять "Самолікування може бути шкідливим для вашого здоровʼя", тоді коли в Англії — "Самолікування не відʼємна частина життя, щоб вижити".
- "Йшов 2025-й рік, люди самі лікували собі зуби в Британії".
- "Всі стоматологи тихо плачуть".
- "Це — тимчасова пломба, на цементній основі, яка є досить крихкою і немає стійкої адгезії до зуба. Її завдання — допомогти пацієнтові дочекатись візиту до стоматолога. В Україні вони маловідомі серед пацієнтів, бо потрапити до стоматолога значно легше і швидше".
- "Вітаю! Тепер замість реставрації вам потрібно буде лікувати кореневі канали. А може і видалити зуба".
- "Виглядає прикольно. Але я вже навчена, що якщо там є інфекція, або запалення, то після того як закрити отвір, може нагнати флюс".
