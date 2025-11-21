Могилевская без Ямы: кто станет судьями в новых "Танцах со звездами" (фото)

После четырехлетней паузы на экраны возвращается легендарное шоу "Танцы со звездами". На этот раз проект реализуют в формате большого предновогоднего благотворительного выпуска, объединенного миссией "Движение к жизни". Его цель — собрать средства для Superhumans Center на нужды быстрой эвакуации раненых военных.

Главной интригой спецвыпуска стал состав жюри, в который вошли четыре звезды: Наталья Могилевская, Дмитрий Дикусар, MONATIK и Екатерина Кухар. Подробнее об этом пишет журнал Viva.

Хореограф, танцор и ныне военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые на несколько дней оставит службу, чтобы сесть в судейское кресло.

"Когда меня пригласили на благотворительный эфир "Танцев со звездами", первое, на что я обратил внимание, это цель этого мероприятия. Потому что если бы это было ради развлечения, я бы даже не пытался говорить об этом с командованием", — прокомментировал Дмитрий.

Судьи нового выпуска "Танцы со звездами" Фото: Instagram

Наталья Могилевская, которая трижды участвовала в проекте, стремится вдохновить женщин на счастье.

Відео дня

"Танец — мечта и огромная моя любовь. Вас ждет легендарный проект, благотворительный и благородный. Мне так хочется своей судьбой вдохновить женщин Украины быть счастливыми. Потому что я в 50 намного счастливее, чем в 30! Именно этому я посвятила свой юбилейный концерт и возвращение в 'Танцы со звездами', — рассказала Могилевская.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

К 30-летию телеканала "1+1" телеведущий Юрий Горбунов показал архивное фото с финала первого сезона "Танцев со звездами". На одном из кадров можно увидеть, как во время съемок выглядела Тина Кароль — певицу, которая сейчас предпочитает естественность и легкость, не узнать.

Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре скандала. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.

Недавно звезда шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко организовала международный флешмоб, чтобы помочь детям погибших героев. Перед действом Фокус задал звездной танцовщице несколько вопросов, в частности — о первом знакомстве с Владимиром Зеленским, дружбе с покойным Максимом Нелипой, а также опыте адаптации украинцев за рубежом.