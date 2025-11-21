Могилевська без Ями: хто стане суддями у нових "Танцях з зірками" (фото)

Після чотирирічної паузи на екрани повертається легендарне шоу "Танці з зірками". Цього разу проєкт реалізують у форматі великого передноворічного благодійного випуску, об’єднаного місією "Рух до життя". Його мета — зібрати кошти для Superhumans Center на потреби швидкої евакуації поранених військових.

Головною інтригою спецвипуску став склад журі, до якого увійшли чотири зірки: Наталія Могилевська, Дмитро Дікусар, MONATIK та Катерина Кухар. Детальніше про це пише журнал Viva.

Хореограф, танцюрист і нині військовослужбовець Дмитро Дікусар вперше на декілька днів залишить службу, щоб сісти в суддівське крісло.

"Коли мене запросили на благодійний ефір "Танців з зірками", перше, на що я звернув увагу, це мета цього заходу. Бо якби це було заради розваги, я би навіть не намагався говорити про це з командуванням", — прокоментував Дмитро.

Судді нового випуску "Танці з зірками" Фото: Instagram

Наталія Могилевська, яка тричі брала участь у проєкті, прагне надихнути жінок на щастя.

"Танець — мрія і величезна моя любов. На вас чекає легендарний проєкт, благодійний і благородний. Мені так хочеться своєю долею надихнути жінок України бути щасливими. Бо я в 50 набагато щасливіша, ніж в 30! Саме цьому я присвятила свій ювілейний концерт і повернення в 'Танці з зірками", — розповіла Могилевська.

