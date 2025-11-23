Гвоздева резко прошлась по Кухар и другим жюри новых "Танцев со звездами"

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая стала победительницей "Танцев со звездами" в 2018 году вместе с Игорем Ласточкиным, отреагировала на новогоднее возвращение шоу, судьями которого станут Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик.

На своей странице в Instagram Гвоздева прокомментировала решение продюсеров шоу и раскритиковала такой выбор судей.

Новые "Танцы со звездами": взгляд победительницы шоу

По словам Гвоздевой, она озвучила "непопулярное мнение о популярном проекте". Сначала знаменитость положительно высказалась о том, что на новые "Танцы" пригласили военного-хореографа Дмитрия Дикусара.

"Наконец, продюсеры шоу оценили профессионализм и опыт Дмитрия, который всегда был достойным кандидатом, еще задолго до войны и службы в ВСУ. Сейчас его присутствие в составе жюри — удачное решение: он сочетает героический образ, авторитет среди зрителей и неоспоримый профессионализм", — говорит Илона.

Відео дня

А присутствие Екатерины Кухар в судейском кресле Гвоздева оценила иронично: "Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль — это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии, но главное зайти красиво "в ритме па-де-де через ж*пу в андедан", — отметила звезда экрана.

Кроме того, Илона Гвоздева высказалась о Могилевской и Монатике. Танцовщица подчеркнула, что это в первую очередь певцы, а не профессиональные хореографы.

"Без сомнения, заслуживают быть жюри на любом музыкальном шоу — "Голос страны", "Евровидение" и тому подобное. Но на этот раз выбор продюсеров снова сошелся на танцах. Хочется верить, что в будущем возможность проявиться получат и профессиональные хореографы, которые годами создают танцевальное искусство, но пока остаются за кулисами", — написала Гвоздева.

Сама же Илона участия в новогодних "Танцах со звездами" не будет принимать. Это шоу закончилось в ее жизни в 2021 году. Тогда она вышла на паркет с актером Юрием Ткачом.

"Все, что я могла отдать этому проекту, я отдала. Он всегда останется в моем сердце... Руководство проекта не приглашало меня принимать участие в этом благотворительном выпуске! Но, как и большинство, остаюсь наблюдать", — подытожила танцовщица.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Танцовщица Илона Гвоздева показала дом под Киевом, который они с мужем построили с нуля. Стоимость жилья уже превысила 200 тысяч долларов, а некоторые работы еще не закончены.

Хореограф призналась, что подала на развод со своим мужем Иваном Хомячуком. Более того, такое в их отношениях уже не впервые.

После четырехлетней паузы на экраны возвращается легендарное шоу "Танцы со звездами". На этот раз проект реализуют в формате большого предновогоднего благотворительного выпуска, объединенного миссией "Движение к жизни".