Гвоздьова різко пройшлася по Кухар та інших журі нових "Танців з зірками"

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка стала переможницею "Танців з зірками" у 2018 році разом з Ігорем Ласточкіним, відреагувала на новорічне повернення шоу, суддями якого стануть Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, Катерина Кухар і Дмитро Монатик.

На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова прокоментувала рішення продюсерів шоу та розкритикувала такий вибір суддів.

Нові "Танці з зірками": погляд переможниці шоу

За словами Гвоздьової, вона озвучила "непопулярну думку про популярний проєкт". Спочатку знаменитість позитивно висловилася про те, що на нові "Танці" запросили військового-хореографа Дмитра Дікусара.

"Нарешті, продюсери шоу оцінили професіоналізм і досвід Дмитра, який завжди був гідним кандидатом, ще задовго до війни та служби в ЗСУ. Зараз його присутність у складі журі — влучне рішення: він поєднує героїчний образ, авторитет серед глядачів і беззаперечну фаховість", — каже Ілона.

А присутність Катерини Кухар у суддівському кріслі Гвоздьова оцінила іронічно: "Її вміння бути помітною, працювати між двома країнами та зберігати свій впізнаваний стиль — це теж своєрідний талант. Хоча вона ніколи в житті не розбиралася в бальній хореографії, але головне зайти красиво "в ритмі па-де-де через ж*пу в андедан", — зазначила зірка екрану.

Крім того, Ілона Гвоздьова висловилася про Могилевську і Монатіка. Танцівниця наголосила, що це в першу чергу співаки, а не професійні хореографи.

"Без сумніву, заслуговують бути журі на будь-якому музичному шоу — "Голос країни", "Євробачення" тощо. Та цього разу вибір продюсерів знову зійшовся на танцях. Хочеться вірити, що в майбутньому можливість проявитися отримають і професійні хореографи, які роками створюють танцювальне мистецтво, але поки залишаються за лаштунками", — написала Гвоздьова.

Сама ж Ілона участі у новорічних "Танцях з зірками" не братиме. Це шоу закінчилося в її житті у 2021 році. Тоді вона вийшла на паркет з актором Юрієм Ткачем.

"Все, що я могла віддати цьому проєкту, я віддала. Він завжди лишиться в моєму серці… Керівництво проєкту не запрошувало мене приймати участь в цьому благодійному випуску! Але, як і більшість, лишаюсь спостерігати", — підсумувала танцівниця.

