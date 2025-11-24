"Принимаю эстафету": видео с роженицами в роддоме разрывают сеть

В TikTok набирает популярность трогательный тренд: украинки массово предлагают помощь одиноким роженицам. Они готовы встретить их из роддома и отвезти домой.

В соцсети распространяется новый флешмоб, в рамках которого украинские женщины предлагают поддержку мамам, остающимся в роддомах без поддержки. Видео одной женщины, которая призвала девушек обращаться, если их некому встретить, за короткое время стало вирусным. Фокус обратил внимание на эту инициативу.

Флешмоб в роддоме

"Дорогие девушки, если вас некому забрать из роддома — пишите. Я приеду и не одна. Передаю эстафету. Львов", — отметила автор ролика.

Публикация всего за сутки собрала около 300 тысяч просмотров и более 12 тысяч лайков. В комментариях к флешмобу присоединились женщины из Киевской области, Житомира, Ивано-Франковска, Ужгорода и даже из-за рубежа.

В частности, на предложение поддержать рожениц откликнулась жительница Винницы, а днепрянка записала отдельный ролик, в котором также присоединилась к инициативе.

"Вы разбиваете мне сердце этим трендом. Женщины — вы лучшее, что мог создать Господь";

"Это может придумать только женщина, которую не встретили из роддома, потому что знает, как это на душе болит. Очень хорошая идея!";

"Хотела бы очень что муж был, но, к сожалению, пропал без вести. Через три недели плановое кесарево сечение, страшно, потому что понимаю, что буду сама";

"Божеееее, девочки, сижу плачу! Какие вы замечательные! Пусть Господь благословит! Чтобы все удавалось, чтобы были счастливы";

"Вы замечательные девушки и даже парни, которые поддерживают этот флешмоб, я рада, что есть еще люди, которые способны на добрые дела. Это самый лучший флешмоб, он касается самого сердца".

