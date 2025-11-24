"Приймаю естафету": відео з породіллями в пологовому розривають мережу
У TikTok набирає популярності зворушливий тренд: українки масово пропонують допомогу самотнім породіллям. Вони готові зустріти їх із пологового будинку та відвезти додому.
У соцмережі поширюється новий флешмоб, в межах якого українські жінки пропонують підтримку мамам, що залишаються у пологових будинках без супроводу. Відео однієї з водійок, яка закликала дівчат звертатися, якщо їх нікому зустріти, за короткий час стало вірусним. Фокус звернув увагу на цю ініціативу.
Флешмоб у пологовому
"Дорогі дівчата, якщо вас немає кому забрати з пологового — пишіть. Я приїду і не одна. Передаю естафету. Львів", — зазначила авторка ролика.
Публікація всього за добу зібрала близько 300 тисяч переглядів і понад 12 тисяч вподобайок. У коментарях до флешмобу приєдналися жінки з Київщини, Житомира, Івано-Франківська, Ужгорода та навіть з-за кордону.
Зокрема, на пропозицію підтримати породіль відгукнулася мешканка Вінниці, а дніпрянка записала окремий ролик, у якому також долучилася до ініціативи.
- "Ви розбиваєте мені серце цим трендом. Жінки — ви найкраще, що міг створити Господь";
- "Це може придумати лише жінка, яку не зустріли з пологового, бо знає, як то на душі болить. Дуже гарна ідея!";
- "Хотіла б дуже що чоловік був, але, на жаль, пропав безвісті. За три тижні плановий кесарів розтин, страшно, бо розумію, що буду сама";
- "Божееее, дівчата, сиджу плачу! Які ви чудові! Хай Господь благословить! Щоб все вдавалося, щоб були щасливі";
- "Ви чудові дівчата і навіть хлопці, які підтримують цей флешмоб, я рада, що є ще люди, які здатні на добрі справи. Це найкращий флешмоб, він торкається самого серця".
