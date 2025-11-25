Сергея Бабкина задержали в Европе с двумя гильзами от автомата Калашникова

Украинский музыкант Сергей Бабкин, соучредитель группы 5NIZZA, попал в неприятную ситуацию в аэропорту Белграда. Вылет в Будапешт на гастроли едва не сорвался из-за тщательной проверки багажа, во время которой сотрудники службы безопасности обнаружили в его дорожной сумке несколько гильз.

Сергей Бабкин, фронтмен группы 5NIZZA, оказался перед непредсказуемыми трудностями во время вылета из аэропорта Сербии. Артист направлялся на праздничный тур, посвященный 25-летию коллектива, когда его остановили на контроле в аэропорту Белграда. Об инциденте певец подробно рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, его жена недавно привезла из Харькова сумку, которую он раньше использовал во время спектаклей. Именно там когда-то хранились холостые патроны — для создания сценических эффектов в спектакле "Alice in Wonderland". Музыкант взял с собой сумку, даже не подозревал о скрытом "сюрпризе".

Відео дня

Проверка вышла из-под контроля

После того как багаж попал в сканер, Бабкин сразу понял, что проверка вышла из-под контроля.

"Стою на контроле. Лента движется. Сумка заезжает в аппарат. Смотрю на лицо сотрудника и понимаю: что-то намечается интересное", — написал артист.

Как выяснилось, под подкладкой старой сумки застряли четыре звуковые гильзы, а также две гильзы, происхождение которых Сергей, как ни старался, объяснить так и не смог.

"Оказывается, под подкладку сумки затесались четыре звуковые гильзы и две гильзы от Калашникова. Откуда взялись последние две — не помню совсем. Дальше был сериал, где я — в главной роли", — поделился певец.

Задержание в аэропорту

Из-за подозрительной находки певца немедленно задержали. Сербские полицейские и представители спецслужб забрали его паспорт и начали тщательную проверку личных вещей. Затем был допрос.

Вся "процедура" длилась около двух часов, но закончилась положительно: музыканту разрешили продолжить свой тур.

"Два часа приключений... Жизнь такая удивительная. Иногда о твоем творчестве узнают очень неожиданным способом", — подытожил Сергей Бабкин.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Бабкин и Андрей Запорожец объявили о концертах в европейских городах на русском языке. Украинским пользователям это не понравилось и они оставили под видео нецензурные комментарии.

Кроме того, музыкант с женой оказались в эпицентре обстрела Харькова.

Также Сергей Бабкин впервые прокомментировал скандал вокруг своей новой песни "Зрада". Он поблагодарил за эмоциональную реакцию на новый трек и добавил, что предвидел, что будет много отзывов, однако недооценил, насколько мощным будет фидбек украинцев.