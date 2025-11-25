Сергія Бабкіна затримали у Європі з двома гільзами від автомата Калашникова

Український музикант Сергій Бабкін, співзасновник гурту 5NIZZA, потрапив у неприємну ситуацію в аеропорту Белграда. Виліт до Будапешта на гастролі ледь не зірвався через ретельну перевірку багажу, під час якої співробітники служби безпеки виявили у його дорожній сумці кілька гільз.

Сергій Бабкін, фронтмен гурту 5NIZZA, постав перед непередбачуваними труднощами під час вильоту з аеропорту Сербії. Артист прямував на святковий тур, присвячений 25-річчю колективу, коли його зупинили на контролі в аеропорту Белграда. Про інцидент співак детально розповів на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, його дружина нещодавно привезла з Харкова сумку, яку він раніше використовував під час вистав. Саме там колись зберігалися холості патрони — для створення сценічних ефектів у виставі "Alice in Wonderland". Музикант взяв з собою сумку, навіть не підозрював про прихований "сюрприз".

Відео дня

Перевірка вийшла з-під контролю

Після того як багаж потрапив у сканер, Бабкін одразу зрозумів, що перевірка вийшла з-під контролю.

"Стою на контролі. Стрічка рухається. Сумка заїжджає в апарат. Дивлюся на обличчя співробітника і розумію: щось намічається цікаве", — написав артист.

Як з’ясувалося, під підкладкою старої сумки застрягли чотири звукові гільзи, а також дві гільзи, походження яких Сергій, як не старався, пояснити так і не зміг.

"Виявляється, під підкладку сумки затесалися чотири звукові гільзи і дві гільзи від Калашникова. Звідки взялися останні дві — не пам’ятаю зовсім. Далі був серіал, де я — у головній ролі", — поділився співак.

Затримання в аеропорту

Через підозрілу знахідку співака негайно затримали. Сербські поліціянти та представники спецслужб забрали його паспорт та розпочали ретельну перевірку особистих речей. Потім був допит.

Уся "процедура" тривала близько двох годин, але закінчилася позитивно: музиканту дозволили продовжити свій тур.

"Дві години пригод… Життя таке дивовижне. Іноді про твою творчість дізнаються дуже несподіваним способом", — підсумував Сергій Бабкін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергій Бабкін та Андрій Запорожець оголосили про концерти в європейських містах російською мовою. Українським користувачам це не сподобалося і вони залишили під відео нецензурні коментарі.

Крім того, музикант з дружиною опинилися в епіцентрі обстрілу Харкова.

Також Сергій Бабкін уперше прокоментував скандал навколо своєї нової пісні "Зрада". Він подякував за емоційну реакцію на новий трек та додав, що передбачав, що буде багато відгуків, проте недооцінив, наскільки потужним буде фідбек українців.