Совет Илона Маска обернулся против него: теперь в сети шутят над миллиардером (фото)
Разговор между Илоном Маском и Джо Роганом имел большой резонанс, но не такой, как ожидал генеральный директор Tesla. В эпизоде The Joe Rogan Experience, загруженном еще в октябре, подкастер подробно разговаривал с владельцем X.
Теперь один из клипов их разговора, который длился более трех часов, был опубликован на платформе Маска, где он рассказывает Рогану, как "хорошо провести время" на вечеринке, используя чат-бота X на базе искусственного интеллекта Grok. Об этом пишет Newsweek.
Илон Маск рассказал, как развлечься на вечеринке
На нем видно, как Маск говорит: "Если вы хотите хорошо провести время или рассмешить людей на вечеринке, вы можете использовать Grok".
Он добавил, что можно сфотографировать кого-то на вечеринке и использовать "нездоровый" режим Grok, чтобы модель искусственного интеллекта высмеивала человека различными способами, приказывая ему становиться "более вульгарным" и использовать "запрещенные слова".
Когда пост набрал более 7,2 млн просмотров, пользователи сети обернули совет Маска против него самого.
Илона Маска высмеяли в сети
Один пользователь поделился скриншотом с видео и сказал Grok высмеять этого человека. И ИИ выполнил свою работу, ответив, что начал с того, что назвал Маска "мужчиной-ребенком-лордом мемов" и оскорбил его физическую внешность.
Другой пользователь попросил "сделать эпическую нездоровую высмеянную выходку над Илоном", и собственный чат-бот Маска описал его как имеющего "больше бывших жен, чем успешных запусков Cybertruck".
А один пользователь поделился ответом Grok, где начало, середина и конец были очень унизительными, направленными против Маска, его бывших жен и детей.
Некоторые ответы впоследствии были удалены.
