Розмова між Ілоном Маском та Джо Роганом мала великий резонанс, але не такий, як очікував генеральний директор Tesla. В епізоді The Joe Rogan Experience, завантаженому ще в жовтні, подкастер детально розмовляв з власником X.

Тепер один з кліпів їхньої розмови, яка тривала понад три години, був опублікований на платформі Маска, де він розповідає Рогану, як "добре провести час" на вечірці, використовуючи чат-бота X на базі штучного інтелекту Grok. Про це пише Newsweek.

Ілон Маск розповів, як розважитися на вечірці

На ньому видно, як Маск каже: "Якщо ви хочете добре провести час або розсмішити людей на вечірці, ви можете використовувати Grok".

Він додав, що можна сфотографувати когось на вечірці та використати "нездоровий" режим Grok, щоб модель штучного інтелекту висміювала людину різними способами, наказуючи їй ставати "більш вульгарною" та використовувати "заборонені слова".

Коли пост набрав понад 7,2 млн переглядів, користувачі мережі обернули пораду Маска проти нього самого.

Ілона Маска висміяли в мережі

Один користувач поділився скріншотом з відео та сказав Grok висміяти цього чоловіка. І ШІ виконав свою роботу, відповівши, що почав з того, що назвав Маска "чоловіком-дитиною-лордом мемів" та образив його фізичну зовнішність.

Інший користувач попросив "зробити епічну нездорову висміяну витівку над Ілоном", і власний чат-бот Маска описав його як такого, що має "більше колишніх дружин, ніж успішних запусків Cybertruck".

Ілона Маска висміяли в мережі Фото: X (Twitter)

А один користувач поділився відповіддю Grok, де початок, середина та кінець були дуже принизливими, спрямованими проти Маска, його колишніх дружин та дітей.

Деякі відповіді згодом були видалені.

