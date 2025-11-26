"Как президент": вице-мисс Вселенная Украина 2025 похвасталась своим нарядом (фото)

Героиней очередного видео в блоге Николоса Кармы стала Карина Захараш — полуфиналистка Мисс Вселенная Украина 2025. Интересно, что одним из самых дорогих элементов ее образа стал поводок для собаки за 7 тысяч гривен.

Блогер Николас Карма встретился с участницей конкурса красоты в центре столицы. Девушка гуляла по улицам города, держа на руках свою собаку. Сколько стоил ее образ, — читайте далее в материале Фокуса.

"Поводок? 7 тысяч. Пальто тоже 7-8 тысяч гривен. Женщина на миллион, столица моды! Сумочка One by One где-то 4-4,5 тыс. грн. Обувь — тоже где-то 4 тысячи гривен, но не помню, какой бренд — украинский", — рассказывает о стоимости своих вещей Карина Захараш.

Блогер Николас Карма встретился с участницей конкурса красоты в центре столицы Фото: TikTok

Отвечая на вопрос блогера о том, зачем она подалась на конкурс красоты, девушка ответила, что это "действительно классная возможность".

"Особенно, если вам есть что сказать этому миру, потому что...", — добавляет она.

Відео дня

Николас Карма начал шутить: "Чтобы стать блогером, рекламу делать, собрать подписчиков". Карина отмахнулась: "Почему сразу так?! Чтобы транслировать определенные ценности, которые будут отзываться другим людям. Это как президент, но среди женщин".

Карина Захараш рассказала о своем образе Фото: TikTok

Карина Захараш имеет диплом бакалавра по специальности "Журналистика" и "Медиакоммуникации".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Екатерина Бужинская продемонстрировала свой ценный образ, стоимость которого достигает десятков тысяч гривен.

Тем временем львовянка показала аксессуары премиум-класса — сумку за 800 долларов и обувь, которая стоит около 1000 долларов.

Еще одна украинка, которая не имеет ни работы, ни диплома, продемонстрировала look на сумму более 17 тысяч гривен. В комментариях пользователи не сдерживали иронии и активно шутили над увиденным.