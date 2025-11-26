"Як президент": віцеміс Всесвіт Україна 2025 похизувалась своїм вбранням (фото)

Героїнею чергового відео у блозі Ніколоса Карми стала Каріна Захараш — півфіналістка Міс Всесвіт Україна 2025. Цікаво, що одним з найдорожчих елементів її образу став повідець для собаки за 7 тисяч гривень.

Блогер Ніколас Карма зустрівся з учасницею конкурсу краси у центрі столиці. Дівчина гуляла вулицями міста, тримаючи на руках свого собаку. Скільки коштував її образ, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

"Повідок? 7 тисяч. Пальто теж 7-8 тисяч гривень. Жінка на мільйон, столиця моди! Сумочка One by One десь 4-4,5 тис. грн. Взуття — теж десь 4 тисячі гривень, але не пам’ятаю, який бренд — український", — розповідає про вартість своїх речей Каріна Захараш.

Блогер Ніколас Карма зустрівся з учасницею конкурсу краси у центрі столиці Фото: TikTok

Відповідаючи на питання блогера про те, навіщо вона подалась на конкурс краси, дівчина відповіла, що це "дійсно класна можливість".

"Особливо, якщо ви маєте, що сказати цьому світу, тому що…", — додає вона.

Ніколас Карма почав жартувати: "Щоб стати блогеркою, рекламу робити, зібрати підписників". Каріна відмахнулася: "Чому відразу так?! Щоб транслювати певні цінності, які будуть відкликатися іншим людям. Це як президент, але серед жінок".

Каріна Захараш розповіла про свій образ Фото: TikTok

Каріна Захараш має диплом бакалавра за спеціальністю "Журналістика" та "Медіакомунікації".

