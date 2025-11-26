"Як президент": віцеміс Всесвіт Україна 2025 похизувалась своїм вбранням (фото)
Героїнею чергового відео у блозі Ніколоса Карми стала Каріна Захараш — півфіналістка Міс Всесвіт Україна 2025. Цікаво, що одним з найдорожчих елементів її образу став повідець для собаки за 7 тисяч гривень.
Блогер Ніколас Карма зустрівся з учасницею конкурсу краси у центрі столиці. Дівчина гуляла вулицями міста, тримаючи на руках свого собаку. Скільки коштував її образ, — читайте далі у матеріалі Фокусу.
"Повідок? 7 тисяч. Пальто теж 7-8 тисяч гривень. Жінка на мільйон, столиця моди! Сумочка One by One десь 4-4,5 тис. грн. Взуття — теж десь 4 тисячі гривень, але не пам’ятаю, який бренд — український", — розповідає про вартість своїх речей Каріна Захараш.
Відповідаючи на питання блогера про те, навіщо вона подалась на конкурс краси, дівчина відповіла, що це "дійсно класна можливість".
"Особливо, якщо ви маєте, що сказати цьому світу, тому що…", — додає вона.
Ніколас Карма почав жартувати: "Щоб стати блогеркою, рекламу робити, зібрати підписників". Каріна відмахнулася: "Чому відразу так?! Щоб транслювати певні цінності, які будуть відкликатися іншим людям. Це як президент, але серед жінок".
Каріна Захараш має диплом бакалавра за спеціальністю "Журналістика" та "Медіакомунікації".
