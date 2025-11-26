Известны новые участники "Танцев со звездами": кто выйдет на паркет (фото)
Певица KOLA, а также Павел Текучев и Натали Солоник стали следующими звездами, которые выйдут на паркет в специальном благотворительном предновогоднем выпуске "Танцев со звездами".
Телеканал "1+1" продолжает раскрывать имена участников особого благотворительного выпуска "Танці з зірками", который состоится под лозунгом "Рух до життя". К уже объявленным звездам присоединилась вторая тройка.
На паркет проекта впервые выйдет певица KOLA — известная украинская артистка и автор песен, чье творчество стало знаковым для военного времени.
"Я очень счастлива, что у меня есть возможность воплотить мечту и наконец выйти на паркет! У меня очень крутой партнер, готовим номер, который запомнится зрителю, это очень сложный танец, поэтому волнение присутствует. Ожидаю, что мы все с вами кайфонемо. До встречи на паркете", — поделилась KOLA.
Среди участников также украинский актер Павел Текучев, известный по сериалу "Обратное направление" и комедии "Когда ты выйдешь замуж". Актер признался, что участие в проекте было его детской мечтой.
"Танцы со звездами" был едва ли не единственный проект, который я смотрел в детстве вместе со всей семьей. Признаюсь, принять в нем участие — это была одна из моих детских мечт, о которой я никогда никому не рассказывал... Думал, что если бы мне когда-то выпала возможность выйти и станцевать, то я бы там всех победил", — прокомментировал Павел Текучев.
Третью звезду тройки представляет Натали Солоник — телеведущая проекта "Ближе к звездам" и ментор благотворительного проекта "Здійсни Мрію".
"Я пересмотрела почти все сезоны "Танцев со звездами" и даже не могла представить, что однажды выйду на этот паркет сама. Эта мечта жила во мне давно... В такие непростые времена для нашей страны для меня большая честь быть частью проекта, который объединяет людей и делает важное дело ради наших защитников и защитниц", — рассказала Натали.
Главная цель спецпроекта "Танцы со звездами. Рух до життя" — сбор средств для раненых военных в партнерстве с Superhumans Center. Каждый взнос, сделанный во время выпуска, будет направлен на прицельную эвакуацию защитников, приближая победу.
