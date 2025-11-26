Известны новые участники "Танцев со звездами": кто выйдет на паркет (фото)

Певица KOLA, а также Павел Текучев и Натали Солоник стали следующими звездами, которые выйдут на паркет в специальном благотворительном предновогоднем выпуске "Танцев со звездами".

Телеканал "1+1" продолжает раскрывать имена участников особого благотворительного выпуска "Танці з зірками", который состоится под лозунгом "Рух до життя". К уже объявленным звездам присоединилась вторая тройка.

На паркет проекта впервые выйдет певица KOLA — известная украинская артистка и автор песен, чье творчество стало знаковым для военного времени.

"Я очень счастлива, что у меня есть возможность воплотить мечту и наконец выйти на паркет! У меня очень крутой партнер, готовим номер, который запомнится зрителю, это очень сложный танец, поэтому волнение присутствует. Ожидаю, что мы все с вами кайфонемо. До встречи на паркете", — поделилась KOLA.

Відео дня

Украинская певица KOLA Фото: Instagram

Среди участников также украинский актер Павел Текучев, известный по сериалу "Обратное направление" и комедии "Когда ты выйдешь замуж". Актер признался, что участие в проекте было его детской мечтой.

"Танцы со звездами" был едва ли не единственный проект, который я смотрел в детстве вместе со всей семьей. Признаюсь, принять в нем участие — это была одна из моих детских мечт, о которой я никогда никому не рассказывал... Думал, что если бы мне когда-то выпала возможность выйти и станцевать, то я бы там всех победил", — прокомментировал Павел Текучев.

Актер Павел Текучев Фото: Instagram

Третью звезду тройки представляет Натали Солоник — телеведущая проекта "Ближе к звездам" и ментор благотворительного проекта "Здійсни Мрію".

"Я пересмотрела почти все сезоны "Танцев со звездами" и даже не могла представить, что однажды выйду на этот паркет сама. Эта мечта жила во мне давно... В такие непростые времена для нашей страны для меня большая честь быть частью проекта, который объединяет людей и делает важное дело ради наших защитников и защитниц", — рассказала Натали.

Телеведущая Натали Солоник Фото: Instagram

Главная цель спецпроекта "Танцы со звездами. Рух до життя" — сбор средств для раненых военных в партнерстве с Superhumans Center. Каждый взнос, сделанный во время выпуска, будет направлен на прицельную эвакуацию защитников, приближая победу.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

К 30-летию телеканала "1+1" телеведущий Юрий Горбунов показал архивное фото с финала первого сезона "Танцев со звездами". На одном из кадров можно увидеть, как во время съемок выглядела Тина Кароль — певицу, которая сейчас предпочитает естественность и легкость, не узнать.

Украинский хореограф Влад Яма снова оказался в центре скандала. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.

Недавно звезда шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко организовала международный флешмоб, чтобы помочь детям погибших героев. Перед действом Фокус задал звездной танцовщице несколько вопросов.