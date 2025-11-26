Відомі нові учасники "Танців з зірками": хто вийде на паркет (фото)

Співачка KOLA, а також Павло Текучев та Наталі Солонік стали наступними зірками, які вийдуть на паркет у спеціальному благодійному передноворічному випуску "Танців з зірками".

Телеканал "1+1" продовжує розкривати імена учасників особливого благодійного випуску "Танці з зірками", який відбудеться під гаслом "Рух до життя". До вже оголошених зірок приєдналася друга трійка.

На паркет проєкту вперше вийде співачка KOLA — відома українська артистка та авторка пісень, чия творчість стала знаковою для воєнного часу.

"Я дуже щаслива, що в мене є змога втілити мрію і нарешті вийти на паркет! У мене дуже крутий партнер, готуємо номер, який запам'ятається глядачу, це дуже складний танець, тому хвилювання присутнє. Очікую, що ми всі з вами кайфонемо. До зустрічі на паркеті", — поділилася KOLA.

Українська співачка KOLA Фото: Instagram

Серед учасників також український актор Павло Текучев, відомий за серіалом "Зворотний напрямок" та комедією "Коли ти вийдеш заміж". Актор зізнався, що участь у проєкті була його дитячою мрією.

"Танці з зірками" був чи не єдиний проєкт, який я дивився в дитинстві разом зі всією сім'єю. Зізнаюсь, взяти в ньому участь — це була одна з моїх дитячих мрій, про яку я ніколи нікому не розповідав… Думав, що якби мені колись випала нагода вийти й станцювати, то я б там всіх переміг", — прокоментував Павло Текучев.

Актор Павло Текучев Фото: Instagram

Третю зірку трійки представляє Наталі Солонік — телеведуча проєкту "Ближче до зірок" та менторка благодійного проєкту "Здійсни Мрію".

"Я переглянула майже всі сезони "Танців з зірками" і навіть не могла уявити, що одного дня вийду на цей паркет сама. Ця мрія жила в мені давно… У такі непрості часи для нашої країни для мене велика честь бути частиною проєкту, який об'єднує людей і робить важливу справу заради наших захисників та захисниць", — розповіла Наталі.

Телеведуча Наталі Солонік Фото: Instagram

Головна мета спецпроєкту "Танці з зірками. Рух до життя" — збір коштів для поранених військових у партнерстві з Superhumans Center. Кожен внесок, зроблений під час випуску, буде спрямований на прицільну евакуацію захисників, наближаючи перемогу.

