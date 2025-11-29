Молодожены купили заброшенный дом в селе: что там изменилось до и после ремонта

Супруги рассказывают о своем опыте жизни в селе. На опубликованных кадрах можно увидеть разные этапы ремонта, который длится уже полтора года.

Авторы канала "Городские в деревне" в TikTok решили изменить свою жизнь и поселились в сельской местности. Они постепенно реставрируют свой дом: положили плитку в ванной комнате, приобрели сантехнику, а также новые входные двери. Что из этого получилось, — узнавайте в материале Фокуса.

Дом в деревне

"Наш дом. Наши руки. Наш путь. Показываем честно, без прикрас, как собственными силами можно делать ремонт", — отмечают они в описании к своему видео, которое стало популярным в TikTok.

Молодожены ремонтируют помещение, куда уже переселились. Они решили действовать не радикально, а постепенно, меняя все комнаты шаг за шагом. Пришлось вынести много хлама, сделать перепланировку, замазать большие трещины в стенах.

Что пишут люди?

Зрители в комментариях поддерживают их и желают удачи в воплощении проекта.

"Не понимаю, почему хозяева не убирают дом от взлома перед продажей?";

"Молодцы. Обожаю смотреть такие проекты";

Дом до ремонта Фото: TikTok

"Такими темпами села получат новую жизнь";

"Дом — это классно, мечта. А как насчет перспектив жить за городом, в плане работа, медицина, садик, кружки? Интересен ваш опыт и мысли".

Отвечая на вопрос, почему они решили переехать в село, авторы канала ответили: "Мы живем в городе, это наша дача, нам очень нравится проводить время в селе".

В комнатах остались вещи от предыдущих владельцев Фото: TikTok

