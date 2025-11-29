Молодята купили занедбаний будинок у селі: що там змінилось до і після ремонту

Подружжя розповідає про свій досвід життя в селі. На опублікованих кадрах можна побачити різні етапи ремонту, що триває уже півтора року.

Автори каналу "Міські в селі" у TikTok вирішили змінити своє життя й оселились в сільській місцевості. Вони поступово реставрують свій будинок: поклали плитку у ванній кімнаті, придбали сантехніку, а також нові вхідні двері. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Будинок в селі

"Наш будинок. Наші руки. Наш шлях. Показуємо чесно, без прикрас, як власними силами можна робити ремонт", — зазначають вони в описі до свого відео, що стало популярним у TikTok.

Молодята ремонтують помешкання, куди уже переселилися. Вони вирішили діяти не радикально, а поступово, змінюючи всі кімнати крок за кроком. Довелось винести багато мотлоху, зробити перепланування, замазати великі тріщини у стінах.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях підтримують їх та бажають удачі у втіленні проєкту.

"Не розумію, чому господарі не прибирають будинок від зламу перед продажем?";

"Молодці. Обожнюю дивитися такі проєкти";

Будинок до ремонту Фото: TikTok

"Такими темпами села отримають нове життя";

"Будинок — це класно, мрія. А як щодо перспектив жити за містом, в плані робота, медицина, садочок, гуртки? Цікавий ваш досвід і думки".

Відповідаючи на запитання, чому вони вирішили переїхати в село, авторки каналу відповіли: "Ми живемо в місті, це наша дача, нам дуже подобається проводити час в селі".

У кімнатах залишились речі від попередніх власників Фото: TikTok

