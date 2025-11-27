Кружевная дипломатия Трампа: бывшая невеста его сына шокировала нарядом в Греции (видео)

Кимберли Гилфойл, бывшая телеведущая и агитаторша Трампа, которую бросил его старший сын ради богатой светской львицы, получила пост посла США в Греции в качестве утешения. И шокировала дипломатов откровенным нарядом на Дне благодарения.

Кимберли Гилфойл посетила ужин в честь Дня благодарения в Афинах и видео с ее появления в узком кружевном платье уже стало вирусным в соцсетях. 56-летней бывшей ведущей новостей Fox пришлось воспользоваться рукой помощи, чтобы подняться на трибуну, пишет Daily Mail.

Кимберли Гилфойл шокировала нарядом в Греции

Бывшая невеста Дональда Трампа-младшего расколола социальные сети своим нарядом, так как многие отметили, что ее платье больше подходит "Ким Кардашьян, а не политику".

В мероприятии, организованном Американо-греческой торговой палатой и Международным клубом гребных винтов США в порту Пирей, в роскошном пятизвездочном отеле Grande Bretagne приняли участие ряд высокопоставленных чиновников. Гости наслаждались коктейльным фуршетом, а затем насладились праздничным ужином из четырех блюд, за которым последовали приветственные слова от VIP-персон, включая саму Кимберли. За ее столом сидел миллиардер Эрик Вассилатос, чей частный самолет доставил ее в Грецию в начале недели, а также еще несколько человек из ее ближайшего окружения.

Роскошный вечер последовал за гораздо более масштабным мероприятием в Grand Hyatt, на которое пришло более 300 гостей.

Для сравнения, предыдущее празднование в Афинском центре представляло собой камерное мероприятие с участием около 150 человек, на котором присутствовали несколько ведущих деятелей греческих деловых и политических кругов, включая министра туризма Ольгу Кефалоянни.

Выйдя на сцену, Кимберли Гилфойл сказала просто: "Я вас не разочарую".

Это произошло после того, как Кимблери Гилфойл призналась, что "охотится за мужем" после разрыва помолвки с Доном-младшим, последовавшего за двумя неудачными браками с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и бизнесменом Эриком Вилленси.

В этом месяце посол США в своем первом интервью на греческом телевидении поделилась откровенными подробностями своей личной жизни, но не упомянула о своих отношениях с Дональдом Трампом-младшим.

Но она похвалила бывших мужей, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и Эрика Вилленси.

Кимберли шесть лет встерчалась с Трампом-младшим, прежде, чем он ее бросил Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Кимберли отметила, что у нее "очень хорошие отношения" с обоими бывшими, добавив: "Люди должны понять, что я не сдаюсь. Я останусь с вами, я буду верна. Я всегда буду рядом — вы можете на меня рассчитывать. И я горжусь этим".

Однако брошенная невеста и словом не обмолвилась о бывшем женихе Дональде Трампе-младшем, с которым она встречалась шесть лет.

Зато она похвалила Трампа-старшего, заявив, что президент США выбрал ее на должность посла Греции, поскольку они оба хотят, чтобы Греция стала "энергетическим центром".

"Мы хотим продемонстрировать, что Греция может стать энергетическим центром, который поможет нам противостоять интересам России и Китая. Мы стремимся к энергетической независимости, которая укрепит национальную оборону и национальную безопасность", — сказала она.

Кимберли с сыном Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Это не первый раз, когда Кимберли Гилфойл производит фурор своими сексуальными дипломатическими образами.

Приземлившись в греческой столице 5 ноября, она привлекла всеобщее внимание в переполненном ночном клубе, появившись там в сверкающем серебристом платье в сочетании с сумочкой Valentino за 7000 долларов, туфлями на шпильке и массивным бриллиантовым крестом на шее.

Напомним, Фокус писал о скандальном разрыве Дональда Трампа-младшего и Кимберли Гилфойл. Он нашел себе новую молодую подружку прежде, чем расстался с невестой.

И Дон-младший очень комфортно себя чувствует в роли жениха светской львицы из Флориды Беттины Андерсон. Парочку видели на свадьбе дочери индийского миллиардера.