Мереживна дипломатія Трампа: колишня наречена його сина шокувала вбранням у Греції (відео)

Кімберлі Гілфойл, колишня телеведуча й агітаторка Трампа, яку кинув його старший син заради багатої світської левиці, отримала посаду посла США в Греції на втіху. І шокувала дипломатів відвертим вбранням на Дні подяки.

Кімберлі Гілфойл відвідала вечерю на честь Дня подяки в Афінах і відео з її появи у вузькій мереживній сукні вже стало вірусним у соцмережах. 56-річній колишній ведучій новин Fox довелося скористатися рукою допомоги, щоб піднятися на трибуну, пише Daily Mail.

Кімберлі Гілфойл шокувала вбранням у Греції

Колишня наречена Дональда Трампа-молодшого розколола соціальні мережі своїм вбранням, оскільки багато хто зазначив, що її сукня більше пасує "Кім Кардаш'ян, а не політику".

У заході, організованому Американо-грецькою торговельною палатою і Міжнародним клубом гребних гвинтів США в порту Пірей, у розкішному п'ятизірковому готелі Grande Bretagne взяла участь низка високопоставлених чиновників. Гості насолоджувалися коктейльним фуршетом, а потім насолодилися святковою вечерею з чотирьох страв, за якою послідували привітальні слова від VIP-персон, включно з самою Кімберлі. За її столом сидів мільярдер Ерік Вассілатос, чий приватний літак доправив її до Греції на початку тижня, а також ще кілька людей з її найближчого оточення.

Розкішний вечір послідував за набагато масштабнішим заходом у Grand Hyatt, на який прийшло понад 300 гостей.

Для порівняння, попереднє святкування в Афінському центрі було камерним заходом за участю близько 150 осіб, на якому були присутні кілька провідних діячів грецьких ділових і політичних кіл, включно з міністром туризму Ольгою Кефалоянні.

Вийшовши на сцену, Кімберлі Гілфойл сказала просто: "Я вас не розчарую".

Це сталося після того, як Кімблері Гілфойл зізналася, що "полює за чоловіком" після розриву заручин з Доном-молодшим, що послідував за двома невдалими шлюбами з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом і бізнесменом Еріком Вілленсі.

Цього місяця посол США у своєму першому інтерв'ю на грецькому телебаченні поділилася відвертими подробицями свого особистого життя, але не згадала про свої стосунки з Дональдом Трампом-молодшим.

Але вона похвалила колишніх чоловіків, губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома та Еріка Вілленсі.

Кімберлі шість років зустрічалася з Трампом-молодшим, перш ніж він її кинув Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Кімберлі зазначила, що у неї "дуже хороші стосунки" з обома колишніми, додавши: "Люди повинні зрозуміти, що я не здаюся. Я залишуся з вами, я буду вірна. Я завжди буду поруч — ви можете на мене розраховувати. І я пишаюся цим".

Однак покинута наречена і словом не обмовилася про колишнього нареченого Дональда Трампа-молодшого, з яким вона зустрічалася шість років.

Натомість вона похвалила Трампа-старшого, заявивши, що президент США обрав її на посаду посла Греції, оскільки вони обидва хочуть, щоб Греція стала "енергетичним центром".

"Ми хочемо продемонструвати, що Греція може стати енергетичним центром, який допоможе нам протистояти інтересам Росії та Китаю. Ми прагнемо енергетичної незалежності, яка зміцнить національну оборону і національну безпеку", — сказала вона.

Кімберлі з сином Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Це не вперше, коли Кімберлі Гілфойл викликає фурор своїми сексуальними дипломатичними образами.

Приземлившись у грецькій столиці 5 листопада, вона привернула загальну увагу в переповненому нічному клубі, з'явившись там у блискучій сріблястій сукні в поєднанні з сумочкою Valentino за 7000 доларів, туфлями на шпильці й масивним діамантовим хрестом на шиї.

Нагадаємо, Фокус писав про скандальний розрив Дональда Трампа-молодшого і Кімберлі Гілфойл. Він знайшов собі нову молоду подружку перш, ніж розлучився з нареченою.

І Дон-молодший дуже комфортно почувається в ролі нареченого світської левиці з Флориди Беттіни Андерсон. Парочку бачили на весіллі дочки індійського мільярдера.