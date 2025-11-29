Из Киева в село: во что девушка превратила дом, купленный за две тысячи долларов (фото)

Мария переехала из Киева в село под Каменец-Подольским. Три года назад она поселилась в доме, который сначала арендовала, а потом приобрела за 2 тысячи долларов.

Свою историю девушка рассказала Иванке Дячук. За это время Мария сделала ремонт, "воспитывает" домашних любимцев и сажает огород, параллельно работая в айти-сфере.

Как живется в деревне

Девушка признается, что в последнее время им стало скучно, ведь многие люди разъехались.

"Последние три года были очень разными. Первые два с половиной-три года мне вообще очень кайфово жилось. Моя жизнь здесь была намного насыщеннее и интереснее, чем она была в городе. Это тоже, конечно, связано с началом полномасштабного вторжения. Было много переселенцев. Было много людей, много новых знакомств. Но со временем, последние полтора года все понемногу дальше начали строить свою жизнь в нынешних реалиях, кто-то уезжает в другие города, в другие страны. Последние полтора года мне скучно", — признается Мария.

Дом Марии Фото: YouTube

Печь в доме Фото: YouTube

Ремонт дома

Яркий фасад дома доделали только месяц назад.

"Я хотела какой-то островной вайб. Чтобы у меня оранжевый дом, зеленые двери. Двери мне стало жалко красить, а оранжевый дом так и получился", — говорит владелица недвижимости.

Мария арендовала дом за 500 гривен, начала вкладывать в него деньги, а впоследствии приобрела за 2 тысячи долларов.

Мария купила дом за 2 тысячи долларов Фото: YouTube

За это время девушка сделала ванну, построила печку, террасу. Более того, Мария сделала кошачий вольер, чтобы ее любимцы могли гулять на улице и быть в безопасности.

В частности, есть аж четыре выхода из дома.

Спальня Фото: YouTube

Фасад дома Фото: YouTube

Кошачий вольер Фото: YouTube

Цены на ремонт

По словам Марии, тысяч 12-15 долларов вышел ремонт всего дома. Ванная стоила 100 тысяч гривен. Терраса — 2 тысячи долларов. Вольер — 50 тысяч грн.

"Мыши есть. Четыре кота тоже есть. В доме мышей нет", — признается девушка.

Мыши обычно бегают на чердаке, а Мария боится их травить, или не подвергнуть опасности своих домашних любимцев.

А в теплице Марии растут помидоры, баклажаны, перцы. Также она выращивает арбузы, один из которых всегда держит к годовщине освобождения Херсона из российской оккупации.

Дом Марии Фото: YouTube

Кухня Фото: YouTube

Дом Марии Фото: YouTube

Реакция людей

В комментариях украинцы с восторгом отреагировали на рассказ Марии:

"Очень рад, что наша молодежь поднимает село (без преувеличений). Потому что именно это и есть "поднимать село", а не то, что называли во времена СССР (даже вспоминать противно). Какое счастье, что все мы наконец прозрели (нелегкой, к сожалению, ценой). Впрочем, верим в наше лучшее будущее, тем более, молодежь наша — лучшая в мире!".

"Один из лучших выпусков, "хозяйка" очень приятная и какая-то, так сказать, настоящая".

"Какая солнечная девушка и ее домик".

