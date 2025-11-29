З Києва в село: у що дівчина перетворила хату, куплену за дві тисячі доларів (фото)
Марія переїхала з Києва до села під Камʼянець-Подільським. Три роки тому вона оселилася в будинку, який спочатку орендувала, а згодом придбала за 2 тисячі доларів.
Свою історію дівчина розповіла Іванці Дячук. За цей час Марія зробила ремонт, "виховує" домашніх улюбленців та садить город, паралельно працюючи в айті-сфері.
Як живеться в селі
Дівчина зізнається, що останнім часом їм стало нудно, адже багато людей порозʼїжджалися.
"Останні три роки були дуже різними. Перші два з половиною-три роки мені взагалі дуже кайфово жилося. Моє життя тут було набагато насиченіше і цікавіше, ніж воно було в місті. Це також, звісно, повʼязано з початком повномасштабного вторгнення. Було багато переселенців. Було багато людей, багато нових знайомств. Але з часом, останні півтора року всі потроху далі почали будувати своє життя в теперішніх реаліях, хтось їде в інші міста, в інші країни. Останні півтора року мені скучно", — зізнається Марія.
Ремонт будинку
Яскравий фасад будинку доробили лише місяць тому.
"Я хотіла якийсь острівний вайб. Щоб у мене помаранчева хата, зелені двері. Двері мені стало шкода фарбувати, а помаранчева хата так і получилася", — каже власниця нерухомості.
Марія орендувала хату за 500 гривень, почала вкладати в неї гроші, а згодом придбала за 2 тисячі доларів.
За цей час дівчина зробила ванну, побудувала пічку, терасу. Ба більше, Марія зробила котячий вольєр, щоб її улюбленці могли гуляти на вулиці та бути в безпеці.
Зокрема, є аж чотири виходи з хати.
Ціни ремонту
За словами Марії, тисяч 12-15 доларів вийшов ремонт всієї хати. Ванна коштувала 100 тисяч гривень. Тераса — 2 тисячі доларів. Вольєр — 50 тисяч грн.
"Миші є. Чотири коти теж є. В хаті мишей немає", — зізнається дівчина.
Миші зазвичай бігають на горищі, а Марія боїться їх труїти, або не наразити на небезпеку своїх домашніх улюбленців.
А в теплиці Марії ростуть помідори, баклажани, перці. Також вона вирощує кавуни, один з яких завжди тримає до річниці визволення Херсона з російської окупації.
Реакція людей
У коментарях українці із захватом відреагували на розповідь Марії:
- "Дуже тішуся, що наша молодь підіймає село (без перебільшень). Бо саме це і є "піднімати село", а не те, що називали за часів срср (навіть згадувати гидотно). Яке щастя ,що усі ми нарешті прозріли! (нелегкою, на жаль, ціною). Втім, віримо у наше краще майбутнє, тим паче, молодь наша — найкраща у світі!".
- "Один з кращих випусків, "хазяйка" дуже приємна і якась, так би мовити, справжня".
- "Яка сонячна дівчина і її хатинка".
