З Києва в село: у що дівчина перетворила хату, куплену за дві тисячі доларів (фото)

Марія переїхала з Києва до села під Камʼянець-Подільським. Три роки тому вона оселилася в будинку, який спочатку орендувала, а згодом придбала за 2 тисячі доларів.

Свою історію дівчина розповіла Іванці Дячук. За цей час Марія зробила ремонт, "виховує" домашніх улюбленців та садить город, паралельно працюючи в айті-сфері.

Як живеться в селі

Дівчина зізнається, що останнім часом їм стало нудно, адже багато людей порозʼїжджалися.

"Останні три роки були дуже різними. Перші два з половиною-три роки мені взагалі дуже кайфово жилося. Моє життя тут було набагато насиченіше і цікавіше, ніж воно було в місті. Це також, звісно, повʼязано з початком повномасштабного вторгнення. Було багато переселенців. Було багато людей, багато нових знайомств. Але з часом, останні півтора року всі потроху далі почали будувати своє життя в теперішніх реаліях, хтось їде в інші міста, в інші країни. Останні півтора року мені скучно", — зізнається Марія.

Хата Марії Фото: YouTube

Хата Марії Фото: YouTube

Піч у хаті Фото: YouTube

Ремонт будинку

Яскравий фасад будинку доробили лише місяць тому.

"Я хотіла якийсь острівний вайб. Щоб у мене помаранчева хата, зелені двері. Двері мені стало шкода фарбувати, а помаранчева хата так і получилася", — каже власниця нерухомості.

Марія орендувала хату за 500 гривень, почала вкладати в неї гроші, а згодом придбала за 2 тисячі доларів.

Марія купила хату за 2 тисячі доларів Фото: YouTube

За цей час дівчина зробила ванну, побудувала пічку, терасу. Ба більше, Марія зробила котячий вольєр, щоб її улюбленці могли гуляти на вулиці та бути в безпеці.

Зокрема, є аж чотири виходи з хати.

Спальня Фото: YouTube

Фасад будинку Фото: YouTube

Котячий вольєр Фото: YouTube

Ціни ремонту

За словами Марії, тисяч 12-15 доларів вийшов ремонт всієї хати. Ванна коштувала 100 тисяч гривень. Тераса — 2 тисячі доларів. Вольєр — 50 тисяч грн.

"Миші є. Чотири коти теж є. В хаті мишей немає", — зізнається дівчина.

Миші зазвичай бігають на горищі, а Марія боїться їх труїти, або не наразити на небезпеку своїх домашніх улюбленців.

А в теплиці Марії ростуть помідори, баклажани, перці. Також вона вирощує кавуни, один з яких завжди тримає до річниці визволення Херсона з російської окупації.

Хата Марії Фото: YouTube

Кухня Фото: YouTube

Хата Марії Фото: YouTube

Реакція людей

У коментарях українці із захватом відреагували на розповідь Марії:

"Дуже тішуся, що наша молодь підіймає село (без перебільшень). Бо саме це і є "піднімати село", а не те, що називали за часів срср (навіть згадувати гидотно). Яке щастя ,що усі ми нарешті прозріли! (нелегкою, на жаль, ціною). Втім, віримо у наше краще майбутнє, тим паче, молодь наша — найкраща у світі!".

"Один з кращих випусків, "хазяйка" дуже приємна і якась, так би мовити, справжня".

"Яка сонячна дівчина і її хатинка".

