Кто стал фаворитом Нацотбора на Евровидение 2026: неожиданный выбор зрителей
Впервые в истории Национального отбора на Евровидение-2026 представители крупнейших европейских фан-сообществ присоединились к закрытому прослушиванию песен артистов из лонглиста.
Фанаты конкурса эксклюзивно оценили песни вместе с креативной командой шоу, среди которой были Джамала (музыкальный продюсер), Герман Ненов (креативный продюсер) и Оксана Скибинская (глава украинской делегации). Об этом сообщает "Общественное Евровидение".
По результатам их независимого голосования, тройку лидеров неожиданно возглавила дебютантка LELÉKA, тогда как опытная Jerry Heil не попала в топ 3, а Monokate (более известная как солистка группы Go_A Екатерина Павленко) заняла вторую позицию.
Система оценивания
Каждый из еврофанов мог предоставить выступлениям от 1 до 15 баллов. Общая сумма этих оценок сформировала неофициальный рейтинг впечатлений, который, как отмечают организаторы, стал ценным индикатором реакции наиболее преданной аудитории конкурса.
"Еврофаны — это самая преданная аудитория Евровидения. Они прекрасно знают и чувствуют конкурс, а потом активно голосуют. Поэтому для нас было очень важно услышать их мнение уже на этапе прослушивания", — отметила глава украинской делегации Оксана Скибинская.
Она также добавила, что все конкурсные песни сейчас находятся на этапе подготовки, и к финалу Нацотбора аранжировки, тексты и исполнения будут доработаны.
Рейтинг фаворитов Нацотбора на Евровидение
- 1 место — LELÉKA
- 2 место — Monokate
- 3 место — Mr. Vel
- 4 место — Jerry Heil
- 5 место — MON FIA
- 6 место — MOLODI
- 7 место — LAUD
- 8 место — "ЩукаРыба"
- 9 место — Karyotype
- 10 место — The Elliens
- 11 место — ANSTAY
- 12 место — KHAYAT
- 13 место — OKS
- 14 место — Valeriya Force
- 15 место — Марта Адамчук
