Кто стал фаворитом Нацотбора на Евровидение 2026: неожиданный выбор зрителей

Впервые в истории Национального отбора на Евровидение-2026 представители крупнейших европейских фан-сообществ присоединились к закрытому прослушиванию песен артистов из лонглиста.

Фанаты конкурса эксклюзивно оценили песни вместе с креативной командой шоу, среди которой были Джамала (музыкальный продюсер), Герман Ненов (креативный продюсер) и Оксана Скибинская (глава украинской делегации). Об этом сообщает "Общественное Евровидение".

По результатам их независимого голосования, тройку лидеров неожиданно возглавила дебютантка LELÉKA, тогда как опытная Jerry Heil не попала в топ 3, а Monokate (более известная как солистка группы Go_A Екатерина Павленко) заняла вторую позицию.

Система оценивания

Каждый из еврофанов мог предоставить выступлениям от 1 до 15 баллов. Общая сумма этих оценок сформировала неофициальный рейтинг впечатлений, который, как отмечают организаторы, стал ценным индикатором реакции наиболее преданной аудитории конкурса.

"Еврофаны — это самая преданная аудитория Евровидения. Они прекрасно знают и чувствуют конкурс, а потом активно голосуют. Поэтому для нас было очень важно услышать их мнение уже на этапе прослушивания", — отметила глава украинской делегации Оксана Скибинская.

Она также добавила, что все конкурсные песни сейчас находятся на этапе подготовки, и к финалу Нацотбора аранжировки, тексты и исполнения будут доработаны.

Рейтинг фаворитов Нацотбора на Евровидение

1 место — LELÉKA

2 место — Monokate

3 место — Mr. Vel

4 место — Jerry Heil

5 место — MON FIA

6 место — MOLODI

7 место — LAUD

8 место — "ЩукаРыба"

9 место — Karyotype

10 место — The Elliens

11 место — ANSTAY

12 место — KHAYAT

13 место — OKS

14 место — Valeriya Force

15 место — Марта Адамчук

