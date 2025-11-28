Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Евровидение 2026

Кто стал фаворитом Нацотбора на Евровидение 2026: неожиданный выбор зрителей

Евровидение конкурс
Названы фавориты Нацотбора на Евровидение | Фото: Pixels

Впервые в истории Национального отбора на Евровидение-2026 представители крупнейших европейских фан-сообществ присоединились к закрытому прослушиванию песен артистов из лонглиста.

Фанаты конкурса эксклюзивно оценили песни вместе с креативной командой шоу, среди которой были Джамала (музыкальный продюсер), Герман Ненов (креативный продюсер) и Оксана Скибинская (глава украинской делегации). Об этом сообщает "Общественное Евровидение".

По результатам их независимого голосования, тройку лидеров неожиданно возглавила дебютантка LELÉKA, тогда как опытная Jerry Heil не попала в топ 3, а Monokate (более известная как солистка группы Go_A Екатерина Павленко) заняла вторую позицию.

Система оценивания

Каждый из еврофанов мог предоставить выступлениям от 1 до 15 баллов. Общая сумма этих оценок сформировала неофициальный рейтинг впечатлений, который, как отмечают организаторы, стал ценным индикатором реакции наиболее преданной аудитории конкурса.

Відео дня

"Еврофаны — это самая преданная аудитория Евровидения. Они прекрасно знают и чувствуют конкурс, а потом активно голосуют. Поэтому для нас было очень важно услышать их мнение уже на этапе прослушивания", — отметила глава украинской делегации Оксана Скибинская.

Она также добавила, что все конкурсные песни сейчас находятся на этапе подготовки, и к финалу Нацотбора аранжировки, тексты и исполнения будут доработаны.

Рейтинг фаворитов Нацотбора на Евровидение

  • 1 место — LELÉKA
  • 2 место — Monokate
  • 3 место — Mr. Vel
  • 4 место — Jerry Heil
  • 5 место — MON FIA
  • 6 место — MOLODI
  • 7 место — LAUD
  • 8 место — "ЩукаРыба"
  • 9 место — Karyotype
  • 10 место — The Elliens
  • 11 место — ANSTAY
  • 12 место — KHAYAT
  • 13 место — OKS
  • 14 место — Valeriya Force
  • 15 место — Марта Адамчук

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также мы рассказывали, что произошло с Кончитой Вурст после триумфа на Евровидении и при чем тут Украина.