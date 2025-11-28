Хто став фаворитом Нацвідбору на Євробачення 2026: несподіваний вибір глядачів

Уперше в історії Національного відбору на Євробачення-2026 представники найбільших європейських фан-спільнот долучилися до закритого прослуховування пісень артистів із лонглиста.

Фанати конкурсу ексклюзивно оцінили пісні разом із креативною командою шоу, серед якої були Джамала (музична продюсерка), Герман Нєнов (креативний продюсер) та Оксана Скибінська (голова української делегації). Про це повідомляє "Суспільне Євробачення".

За результатами їхнього незалежного голосування, трійку лідерів несподівано очолила дебютантка, тоді як досвідчена Jerry Heil не потрапила до топ 3, а Monokate (більш відома як солістка гурту Go_A Катерина Павленко) зайняла другу позицію.

Система оцінювання

Кожен із єврофанів мав змогу надати виступам від 1 до 15 балів. Загальна сума цих оцінок сформувала неофіційний рейтинг вражень, який, як зазначають організатори, став цінним індикатором реакції найбільш відданої аудиторії конкурсу.

"Єврофани — це найбільш віддана аудиторія Євробачення. Вони чудово знають і відчувають конкурс, а потім активно голосують. Тому для нас було дуже важливо почути їхню думку вже на етапі прослуховування", — зазначила голова української делегації Оксана Скибінська.

Вона також додала, що всі конкурсні пісні наразі перебувають на етапі підготовки, і до фіналу Нацвідбору аранжування, тексти та виконання будуть доопрацьовані.

Рейтинг фаворитів Нацвідбору на Євробачення

1 місце — LELÉKA

2 місце — Monokate

3 місце — Mr. Vel

4 місце — Jerry Heil

5 місце — MON FIA

6 місце — MOLODI

7 місце — LAUD

8 місце — "ЩукаРиба"

9 місце — Karyotype

10 місце — The Elliens

11 місце — ANSTAY

12 місце — KHAYAT

13 місце — OKS

14 місце — Valeriya Force

15 місце — Марта Адамчук

