Не скрывали чувств: Меловин показался с женихом-военным после предложения (фото)

Украинский певец и участник Евровидения-2018 Меловин поделился новыми фотографиями со своим женихом Петром Злотей, который недавно ему сделал предложение прямо на Майдане Независимости в Киеве.

Музыкант выложил романтические кадры в Instagram, на которых показался со своим будущим мужем. Пара позировала в лифте, где сделала совместные селфи.

На одном из фото Петр Злотя целует певца в щеку, а тот улыбается на камеру. Они не сдерживали свои чувства, демонстрируя теплые отношения и близость после начала нового этапа отношений.

Меловин и Петр Злотя Фото: Instagram

"Мур, мур, мур, мур", — написал Меловин.

Меловин и Петр Злотя Фото: Instagram

Меловин обручился с военным

Украинский певец Меловин (Константин Бочаров) накануне ответил согласием на предложение руки и сердца от боевого медика ВСУ Петра Злоти.

"Немного подробностей. Петя — это о любви с первого взгляда", — признался артист.

Во время помолвки Петр подарил избраннику 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами, общий вес которых составляет 0,07 карат.

Відео дня

Фокус обращался за комментарием относительно помолвки к команде Меловина. Впрочем, там отказались реагировать на новости.

"Пока не даем комментариев на эту тему", — отметила пиарщица артиста.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Меловин сделал заявление относительно Нацотбора на Евровидение-2026, которое вызвало волну шуток в сети.

Alyona Alyona раскрыла подробности диагноза певца, который в сентябре попал в психиатрическую больницу.

В частности, не всем понравилось то, что предложение состоялось на Майдане Независимости в Киеве.