Не приховували почуттів: Меловін показався з нареченим-військовим після освідчення (фото)
Український співак та учасник Євробачення-2018 Меловін поділився новими світлинами зі своїм нареченим Петром Злотею, який нещодавно йому освідчився прямо на Майдані Незалежності в Києві.
Музикант виклав романтичні кадри в Instagram, на яких показався зі своїм майбутнім чоловіком. Пара позувала в ліфті, де зробила спільні селфі.
На одному з фото Петро Злотя цілує співака в щоку, а той усміхається на камеру. Вони не стримували свої почуття, демонструючи теплі стосунки та близькість після початку нового етапу стосунків.
"Мур, мур, мур", — написав Меловін.
Меловін заручився з військовим
Український співак Меловін (Костянтин Бочаров) напередодні відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ Петра Злоті.
"Трохи подробиць. Петя — це про кохання з першого погляду", — зізнався артист.
Під час заручин Петро подарував обранцю 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами, загальна вага яких становить 0,07 карат.
Фокус звертався за коментарем щодо заручин до команди Меловіна. Втім, там відмовилися реагувати на новини.
"Наразі не даємо коментарів на цю тему", — зазначила піарниця артиста.
Зокрема, не всім сподобалося те, що освідчення відбулося на Майдані Незалежності в Києві.