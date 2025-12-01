Не приховували почуттів: Меловін показався з нареченим-військовим після освідчення (фото)

Український співак та учасник Євробачення-2018 Меловін поділився новими світлинами зі своїм нареченим Петром Злотею, який нещодавно йому освідчився прямо на Майдані Незалежності в Києві.

Музикант виклав романтичні кадри в Instagram, на яких показався зі своїм майбутнім чоловіком. Пара позувала в ліфті, де зробила спільні селфі.

На одному з фото Петро Злотя цілує співака в щоку, а той усміхається на камеру. Вони не стримували свої почуття, демонструючи теплі стосунки та близькість після початку нового етапу стосунків.

Меловін та Петро Злотя Фото: Instagram

"Мур, мур, мур", — написав Меловін.

Меловін та Петро Злотя Фото: Instagram

Меловін заручився з військовим

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров) напередодні відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ Петра Злоті.

"Трохи подробиць. Петя — це про кохання з першого погляду", — зізнався артист.

Під час заручин Петро подарував обранцю 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами, загальна вага яких становить 0,07 карат.

Фокус звертався за коментарем щодо заручин до команди Меловіна. Втім, там відмовилися реагувати на новини.

"Наразі не даємо коментарів на цю тему", — зазначила піарниця артиста.

Зокрема, не всім сподобалося те, що освідчення відбулося на Майдані Незалежності в Києві.