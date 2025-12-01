Забрали вещи: мужа Ирины Федишин обыскали пограничники под Польшей (фото)

Виталий Човник, муж и продюсер певицы Ирины Федишин, пожаловался, что украинские пограничники под Польшей изъяли большинство лотов, которые они везли на благотворительные аукционы для поддержки ВСУ.

Виталий Човник отметил: несмотря на имеющиеся документы, сувениры не позволили вывезти. Это гильзы и пули, оформленные как декоративные изделия, часть из которых передали из оккупированного Крыма. Деталями инцидента он поделился в своем Instagram.

Мужчина сравнил работу пограничников на востоке, которые сдерживают врага, с работой на западной границе, где, по его словам, волонтеры часами стоят в очередях, а проверки длятся до восьми часов.

Продюсер назвал это "испытанием нервов" и пожаловался на чрезмерную тщательность досмотров. После изъятия сувениров им разрешили уехать.

Виталий Човник пожаловался на работу пограничников Фото: Instagram

"При пересечении границы украинские пограничники не позволили везти лоты и почти все изъяли, хотя все документы были. Поэтому на этот раз помощи для ВСУ будет меньше, особенно для 3-го пограничного отряда", — написал он.

Сейчас сообщения Виталия Човника недоступны для просмотра. Вероятно, они уже удалены.

Комментариев от пограничной службы пока нет.

