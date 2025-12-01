Забрали речі: чоловіка Ірини Федишин обшукали прикордонники під Польщею (фото)

Віталій Човник, чоловік і продюсер співачки Ірини Федишин, поскаржився, що українські прикордонники під Польщею вилучили більшість лотів, які вони везли на благодійні аукціони для підтримки ЗСУ.

Віталій Човник зазначив: попри наявні документи, сувеніри не дозволили вивезти. Це гільзи та кулі, оформлені як декоративні вироби, частину з яких передали з окупованого Криму. Деталями інциденту він поділився у своєму Instagram.

Чоловік порівняв роботу прикордонників на сході, які стримують ворога, із роботою на західному кордоні, де, за його словами, волонтери годинами стоять у чергах, а перевірки тривають до восьми годин.

Продюсер назвав це "випробуванням нервів" і пожалівся на надмірну ретельність оглядів. Після вилучення сувенірів їм дозволили виїхати.

Віталій Човник поскаржився на роботу прикордонників Фото: Instagram

"Під час перетину кордону українські прикордонники не дозволили везти лоти й майже всі вилучили, хоча всі документи були. Тому цього разу допомоги для ЗСУ буде менше, особливо для 3-го прикордонного загону", — написав він.

Наразі дописи Віталія Човника недоступні для перегляду. Ймовірно, вони уже видалені.

Коментарів від прикордонної служби поки що немає.

