Стиль жизни

Наталья Могилевская показала своего возлюбленного во время отдыха в горах (видео)

Певица Наталья Могилевская | Фото: nataliya_mogilevskaya

Украинская артистка Наталья Могилевская продолжает привлекать внимание поклонников. На этот раз певица поделилась теплым видео с отдыха вместе с любимым.

На опубликованных кадрах в Instagram Могилевская наслаждается тишиной и природой среди гор. Там она и ее партнер Валентин провели день, готовя блюда под открытым небом и отдыхая вдали от суеты.

"Вдвоем с любимым. Вокруг горы и ни души. Это был самый прекрасный день отдыха между концертами. Спасибо тебе, любимый, за спокойствие, защиту и самый вкусный обед в мире", — написала певица под видео.

Муж Могилевской

Несмотря на активность в соцсетях, Наталья редко показывает своего избранника. Известно лишь, что его зовут Валентин. Пара встретилась в начале полномасштабной войны и вскоре взяла под опеку двух сестер — Мишель и Софию. Лица девушек Могилевская не раскрывает, заботясь об их приватности.

