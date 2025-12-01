Наталья Могилевская показала своего возлюбленного во время отдыха в горах (видео)

Украинская артистка Наталья Могилевская продолжает привлекать внимание поклонников. На этот раз певица поделилась теплым видео с отдыха вместе с любимым.

На опубликованных кадрах в Instagram Могилевская наслаждается тишиной и природой среди гор. Там она и ее партнер Валентин провели день, готовя блюда под открытым небом и отдыхая вдали от суеты.

"Вдвоем с любимым. Вокруг горы и ни души. Это был самый прекрасный день отдыха между концертами. Спасибо тебе, любимый, за спокойствие, защиту и самый вкусный обед в мире", — написала певица под видео.

Муж Могилевской

Несмотря на активность в соцсетях, Наталья редко показывает своего избранника. Известно лишь, что его зовут Валентин. Пара встретилась в начале полномасштабной войны и вскоре взяла под опеку двух сестер — Мишель и Софию. Лица девушек Могилевская не раскрывает, заботясь об их приватности.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая стала победительницей "Танцев со звездами" в 2018 году вместе с Игорем Ласточкиным, отреагировала на новогоднее возвращение шоу, судьями которого станут Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик.

Могилевская неожиданно заговорила о своей мечте, связанной с "Евровидением". 50-летняя артистка призналась, что до сих пор жалеет об одном решении, которое так и не решилась принять.

Кроме того, во время празднования 50-летнего юбилея певицы во дворце "Украина" среди гостей заметили ее возлюбленного Валентина.